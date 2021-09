Stigende bekymring for børn: »Gør vi nok?«

Kommune: »Små ændringer gør forskellen«

Da Slagelse Kommmune sidste år modtog flere underretninger end Næstved Kommune og dermed placerede sig som den kommune i regionen, der havde flest underretninger om børn og unge i mistrivsel, skyldtes det »mest af alt tilfældigheder«. Det mener Næstved Kommunes borgmester Carsten Rasmussen (S), der derfor spår, at situationen »meget nemt« kan vende igen til næste år:

- Hvis en familie går i opløsning, berør det meget hurtigt tre-fire børn. Og pludselig står vi altså med andre ord med tre-fire børn, der er en sag på, forklarer han og peger på, at skilsmisser kan påvirke børn i alvorlig - og bekymrende - grad.

- De græder måske, isolerer sig, stopper med at gå i skole. Eller stopper med at spise. Alle sådan nogle ting, der kan få en voksen til at bekymre sig for, om et barn er okay.

- Det kan også være, at en af forældrene begynder at drikke. Og det vil også - selvfølgelig - kalde på en underretning, siger Carsten Rasmussen, der ligesom borgmesteren i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen (S), er glad for underretningerne, hvis alternativet er, at der findes et mørketal, der ikke opdages.

- Men ændringen fra 2019 til 2020 er ren tilfældighed, vurderer borgmesteren i Næstved Kommune, hvor man er gået fra 2542 til 2318 underretninger - altså et fald på 224 i antal.

Også til- og fraflytning kan have betydning for ændringen i antal underretninger, mener Carsten Rasmussen.