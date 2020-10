Se billedserie Stephanie Siguenza med sin nye bog: Fra Årgang 0 til frihed«, der udkom den 22. oktober. Fredag eftermiddag holdt hun bogreception på Falkensteen Gods. Foto: Solveig Hansen

»Stephanie fra tv« er kun en flig del af sandheden

Stephanie Siguenza fra Årgang 0 har netop udgivet bogen »Fra Årgang 0 til frihed«. En bog, hvor hun fortæller ærligt om den version af sig selv, som seerne trods 20 år ifølge hende selv ikke har mødt.

Slagelse - 31. oktober 2020 kl. 10:19 Af Solveig Hansen

Den korte gule sommerkjole lyser op på en ellers grå og våd dag. Det samme gør det imødekommende smil, og for den, der ikke ved bedre, ligner Stephanie Siguenza en glad, smuk, sorgløs og egentlig helt almindelig kvinde.

Men modsat stort set alle andre 20-årige kvinder er hendes liv blevet dokumenteret fra første færd - og det skal tages helt bogstaveligt.

Med et tv-hold fra TV2 i hælene er Stephanie Siguenza år efter år blevet en del af Danmarks fælles arvegods som en del af en dokumentar, der i sin længde er ganske usædvanlig.

Alle aspekter af hendes liv er blevet endevendt, stillet til offentligt skue og taget stilling til.

- Alle synes jo, at de kender mig, men de kender kun hende Stephanie fra fjernsynet. De kender ikke den anden del af mig, som jeg jo synes er den rigtige Stephanie, siger Stephanie Siguenza.

Eget besyv Den 22. oktober udkom bogen »Fra Årgang 0 til frihed«, som både er Stephanie Siguenzas eget besyv og modsvar på den 20 år lange dokumentar, som ganske vist har fulgt hende på sidelinjen - både når livet har været sjovt - og når det absolut ikke har, men som også har været med til at skabe en bestemt udgave af Stephanie Siguenza, som kun er én del af sandheden.

- Det var, da vi var færdige med den sidste optagelse i 2019, at jeg fik en følelse af at sidde tilbage uden for alvor at være blevet set som den, jeg også er, siger Stephanie Siguenza.

- Du skal skrive en bog, lød svaret fra Annisette Henckel. Hun er mor til Jeff Henckel, som i dag er kæreste med Stephanie Siguenza.

Først var de kærester engang i folkeskolen på Antvorskov Skole, da de havde fransk sammen, og nu er de blevet det igen.

- Vi tog fat i et par forskellig forlag, og på Gyldendal var de med på idéen, fortæller Stephanie Siguenza, et par timer inden hun byder indenfor til sin officielle bogreception, der finder sted en regnfuld fredag eftermiddag på Falkensteen Gods.

Mine egne ord Bogen er blevet fortalt til Anne Nørkjør Bang, der har gjort det, som Årgang 0 ikke har kunnet: Fortalt historien om den Stephanie Siguenza, der er den ægte vare.

- Det er mine ord, og jeg kan genkende mig selv hele vejen igennem, siger Stephanie Siguenza, der selv har indtalt lydbogen, som er udkommet sammen med den skrevne bog.

- Der er selvfølgelig mange af mine højdepunkter i livet, der allerede er blevet fortalt, men det blev for eksempel ikke fortalt, at jeg brød grædende sammen foran Tivoli, da kameraerne var blevet slukket, fordi jeg var bange for at skulle gå alene rundt, siger Stephanie Siguenza, der altid har haft ensomhed som en fast grundtone i livet.

- Det har altid været svært for mig at få venner, og tit har det handlet om, at jeg har oplevet, at venskaber indimellem kun var baseret på, at jeg var Stephanie fra Årgang 0, fortæller Stephanie Siguenza.

Så meget federe Receptionen på Falkensteen Gods er delt op i to omgange på grund af covid-19, og blandt gæsterne er venner og familie. Også Stephanies tidligere dansklærer fra Antvorskov Skole, Mie Bang, er inviteret.

- Hun gjorde det hele så meget federe og sjovere, fortæller Stephanie Siguenza, der har ladet sig inspirere og selv har tænkt sig at søge ind på lærerseminariet - helst i Slagelse - når al hypen om bogudgivelsen har lagt sig.

For lige nu står den udover at være lærervikar på Sorø Privatskole på foredrag landet rundt, hvor Stephanie Siguenza gerne deler endnu mere ud af sig selv - men nu på egne præmisser.

Egne præmisser - Jeg har altid sagt fra, hvis jeg har syntes, at noget ikke virkede naturligt, men alligevel er der stor forskel, for i bogen og til mine foredrag sker tingene på mine præmisser, og på den måde, som jeg har lyst til, at det skal ske, siger Stephanie Siguenza.

Stephanie Siguenza lægger ikke skjul på, at Årgang 0 har været et kæmpe »bjerg at bestige«, men samtidig ville hun ikke have været det foruden.

- Selve processen har været megasjov, men det var deres fortælling (tv-holdets, red.) og ikke min. Jeg kan ikke forestille mig et liv uden at have været en del af Årgang 0, og jeg har mødt en masse dejlige mennesker og fået en masse muligheder. Og jeg ved jo ikke, hvordan mit liv ville have set ud, hvis jeg ikke havde været med, siger Stephanie Siguenza.

Kommer aldrig til at ske Hun respekterer sine forældres valg på hendes vegne om at deltage i Årgang 0, men hun tøver heller ikke med svaret på spørgsmålet, om hvorvidt hendes egne børn måske en dag vil risikere samme offentlige skue.

- Det kommer ikke til at ske. De skal i hvert fald ikke være med i sådan noget, siger Stephanie Siguenza, der gerne selv vil være mor.

- Jeg elsker børn, og det er også derfor, at jeg gerne vil være lærer. At være med til at give børn et godt liv, vil være det bedste, siger Stephanie Siguenza, mens hun lyser op i endnu et smil i sin solgule kjole.

Fra Årgang 0 til frihed er udgivet på Gyldendal og kan købes i flere boghandler både fysisk og på internettet.