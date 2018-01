Stenkastere skal fjernes - pædagogik rækker ikke

- Jeg forsøger ikke at skubbe ansvaret væk, men det er altså vigtigt, at vi får gjort det helt klart, at forældrene også har et stort medansvar for deres børns opførsel og færden. Hertil skal vi have set på, hvad vi præcis kan gøre med de midler, vi allerede har, så ingen er i tvivl om, at det her mønster med stenkast under ingen omstændigheder får lov til at fortsætte. Kaster man med sten, skal det have en mærkbar konsekvens, siger John Dyrby Paulsen.