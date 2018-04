Den nye bestyrelsesformand, Stén Knuth, og leder af VeteranHaven, René Pamperin. Foto: Niklas Asp Nielsen

Stén Knuth ny bestyrelsesformand valgt i VeteranHaven

Den tidligere borgmester for Slagelse Kommune, Stén Knuth (V), overtager nu posten som bestyrelsesformand i VeteranHaven i Slots Bjergby.

Det blev besluttet på generalforsamlingen tilbage i marts, da den tidligere formand Henrik Thaarup gerne ville give stafetten videre.

VeteranHaven er en frivillig forening i Slots Bjergby, som arbejder ud fra et socialøkonomisk fundament og hjælper veteraner, der er udfordret, med at komme tilbage på sporet og genskabe et - så vidt muligt - normalt liv.

Og netop det formål ville den nyslåede bestyrelsesformand være en del af. Han tøvede derfor ikke med at takke ja til opgaven.

- Jeg vil gerne være med til at hjælpe de her mennesker, som har sat sit liv på spil for landet, tilbage til livet. Det er jo den helt store demokratiske klinge, og jeg var slet ikke i tvivl, da jeg blev spurgt. Det er vigtigt, der bliver sat fokus på at få hjulpet veteranerne, siger Stén Knuth.

I den nye bestyrelse er arbejdet allerede skudt i gang, og Stén Knuth har - i sammenråd med VeteranHaven - klarlagt, hvad der skal arbejdes hen imod.

- Vi skal være bedre til at få fat i de veteraner, som er i Slagelse Kommune, så de ikke sidder derhjemme med gardinerne rullet ned, men så de ved, at de har mulighed for at blive hjulpet videre - blandt andet i VeteranHaven, lyder det fra Stén Knuth.

Og René Pamperin, der er daglig leder af VeteranHaven, er enig. Han lider selv af posttraumatisk stresssyndrom og ved, at det ikke er nemt at række hånden ud.

- Vi ved, at der er veteraner i Slagelse Kommune, der har brug for vores hjælp, men de skal også vide, vi er der, fortæller Réne Pamperin.