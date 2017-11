Borgmester Stén Knuth kigger på kameraet, der transmitterer byrådsmøderne. - Jeg tror, det nye byråd får en svær start, spår han.

Stén Knuth: - Det bliver ikke nemt

Slagelse - 30. november 2017 kl. 16:31 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den siddende borgmester i Slagelse, Stén Knuth (V), må nu se i øjnene, at han må aflevere borgmesterkæden til John Dyrby Paulsen (S) den 1. januar 2018. Og ydermere at borgmesterkæden om to år - den 1. januar 2020 - kan tilfalde Villum Christensen (LA) i den sidste halvdel af perioden.

Læs også: Ann Sibbern tager ikke uden videre viceborgmesterpost

- Jeg er ærlig talt dybt chokeret over den løsning, der nu er landet, siger Knuth til Sjællandske torsdag eftermiddag.

Det skyldes ikke mindst, at Dyrby Paulsen på live tv torsdag fortalte, at »der ikke var andre løsninger«.

- Det passer simpelthen ikke. Onsdag aften var jeg til møde på Rådhuset med alle de andre forhandlere for samtlige partier, og her tilbød jeg både at træde til side som borgmester og lade posten gå til Ann Sibbern (DF), som dermed kunne samle et bredt byråd. Men det ønskede John Dyrby ikke. Jeg tilbød også at træde til side til fordel for Knud Vincents, men det ønskede Dyrby heller ikke. Og begge gange sad Villum og sagde ingenting. Så der var faktisk lagt op til flere løsninger, men det virkede ærlig talt, som om både Dyrby og Villum havde truffet deres beslutning før mødet, siger Stén Knuth.

- Hvordan ser du det fremtidige byrådssamarbejde?

- Det bliver ikke nemt. Jeg har svært ved at se, hvordan vi kommer fremad med de to personer (Dyrby og Villum, red.). Men lad os nu se - det er jo først fredag klokken 15, at kabalen skal gå endeligt op, siger han.

- Vil du på et senere tidspunkt forsøge at genvinde borgmesterkæden?

- Det er alt, alt for tidligt at snakke om det lige nu. Det har været fire spændende år, omend de sidste to har været i stiv modvind. Jeg vil dog meget gerne takke alle de vælgere, som kunne se igennem de forskellige smædekampagner om dårlig ledelse og alligevel gav mig deres kryds. Tak for det, slutter Stén Knuth.

