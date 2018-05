Ægteparret Steen og Lene Sørensen på en ferietur til Portugal. Steen har nu oprettet et mindelegat i Lenes navn, hvor han en gang om året uddeler 10.000 kroner til en aktivitet, der er i Lenes ånd. Noget, som har med børns trivsel og sundhed at gøre. Privatfoto

Steen mistede sin kone til kræften: - Vi skal turde tale om døden

Han mener, at de unge allerede i folkeskolen burde lære at få et mere åbent forhold til døden, selv om mange unge mennesker ser sig selv som udødelige.

- Vi er voksne mennesker og burde engang imellem prøve at tænke indad. Prøve at forestille sig, hvordan man selv vil have det, når man bliver alene. Jeg har spurgt flere, om ikke de synes, det ville være underligt, hvis ikke de blev kontaktet i flere måneder. Men det er som om, at når en person dør, så lukkes låget i bogstaveligste forstand - og så er den historie slut. Sådan ser jeg ikke på det, siger Steen Sørensen, som håber, at han med sin historie kan bryde noget af det tabu, der åbenlyst findes om døden.