Se billedserie Så er der dækket op til jubilæumsfest på "Stedet" i Herrestræde. Foto: KIM BRANDT

»Stedet« fejrede 40-års jubilæum

Slagelse - 03. marts 2020 kl. 19:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 3. marts 1980 åbnede Menighedsplejen sin kaffestue »Stedet« i et tidligere butikslokale i Sct. Mikkelsgade. Stedet skulle være »et sted at være, et sted at være sammen med andre, et sted at søge hjælp«.

I løbet af de seneste år er denne vision blevet til virkelighed, samtidig med at Stedet har skiftet adresse fra Sct. Mikkelsgade til Løvegade 10 - senere Løvegade 8 - og derfra til den nuværende adresse på Herrestræde 26.

Tirsdag eftermiddag var der sat flag op udenfor - og indenfor var anslået 75 mennesker - en skøn blanding af frivillige, gæster og gratulanter.

Der var et flot dækket fødselsdagsbord med kager - og så var der forfriskninger både med og uden alkohol.

Klokken 14 bød Stedets leder, Jørgen Hugo Jensen, velkommen og startede med at anerkende den helt afgørende betydning, som de mange frivillige har og har haft for Stedet:

- En stor tak til alle de frivillige, der gennem alle årene har sørget for, at det hele fungerer, sagde han til stor applaus.

- Og så vil jeg give ordet til borgmester Stén Kn....øh, jeg mener John Dyrby Paulsen.

Borgmesteren og gæsterne morede sig højlydt over fortalelsen, og borgmesteren svarede kvikt:

- Ja, tak Bent, sagde han smilende til Jørgen Hugo Jensen.

- Nu er det jo et 40 års jubilæum på et fantastisk sted, hvor hele ånden indrammer det, som er sket i de sidste 40 år. Eller rettere - er en modvægt til noget af det, som er sket, sagde borgmesteren og uddybede:

- I 1980 var der ikke noget internet, og vi kom hinanden ved på en anden måde. Så begyndte vi at få computere - og i dag kan man næsten ikke komme i kontakt med kommunen, uden det foregår digitalt. Stedet her er et bevis på, at vi ikke kan leve uden andre mennesker. Vi kan ikke få alt via det digitale. Det er, når vi møder andre, at vi udvikler os.

- På Stedet kan man altid komme forbi og møde et smil og en varm hånd, og det er der om noget brug for i en digital tidsalder. Tak til alle, som driver huset og de frivillige - tak for arbejdet, sagde borgmesteren.