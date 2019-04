Se billedserie Mette Frederiksen blev onsdag vist rundt hos Kødgrossisten i Vemmelev. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Statsministerkandidat sugede til sig

Slagelse - 25. april 2019 kl. 06:15 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lidt af et udstyrsstykke, når man besøger Kødgrossisten i Vemmelev. For at få lov til at komme ind i »maskinrummet« - hvoraf der er flere - kræves det, at man først ifører sig et hårnet samt plastic-overtræk til både jakke og sko. Dernæst skal man vaske og afspritte sine hænder - og det foregår i en særlig sluse, som alle udefrakommende skal igennem. Det skyldes naturligvis, at det er en fødevarefabrik - og derfor er kravene til hygiejne store.

Selv om man er statsministerkandidat, er der ingen særbehandling, så Mette Frederiksen var også iført et ekstra lag beskyttende plast, da hun sammen med blandt andre Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen (S) og den lokale folketingskandidat Tom Block (S) fik en rundvisning på den moderne virksomhed, der har omkring 80 ansatte.

Hun fik set, hvordan fabrikken blandt andet fremstiller 20.000 hakkebøffer om dagen, udskærer lækkert kød og laver et farsbrød på blot et sekund.

Fabrikkens maskiner og moderne hjælpemidler betyder, at medarbejderne ikke skal arbejde lige så hårdt fysisk, som en typisk slagteriarbejder skulle for blot 20 år siden. Og det var netop en af grundene til Frederiksens besøg - at tale om nedslidning på de danske arbejdspladser.

Efter rundvisningen, som tog en halv times tid, blev gæsterne ledt op til kantinen, hvor omkring 40 medarbejdere sad klar.

En ville gerne vide, hvem der egentlig skal vurdere, hvornår man er nedslidt nok til at gå på pension.

- Vi har endnu ikke lagt os helt fast på, hvordan en tilbagetrækningsordning kan se ud. Men udgangspunktet er, at det bliver en ret - og altså ikke noget, hvor man skal op til kommunen med hatten i hånden og blive visiteret, sagde Mette Frederiksen.

Hun medgav også, at det er et område, der diskuteres voldsomt på Christiansborg i øjeblikket.

- Jeg vil ikke stå her og love, at alle nedslidte kan komme til at kunne bruge ordningen. Men jeg lover, at hvis vi får muligheden, så går vi i gang med at opbygge et lidt mere rimeligt arbejdsmarked, hvor den nedslidte også kan »lukke døren« med værdighed - uden at skulle bede nogen om det, sagde hun.

På vej ud spurgte avisen om hendes indtryk af Kødgrossisten.

- Jamen, jeg har indtryk af en god, lokal virksomhed med en rigtig god stemning blandt medarbejderne.

- Hvornår tror du, vi skal til valg?

- Jeg synes, det vil være tosset at holde to valg med tre ugers mellemrum, sagde hun med reference til Europa-parlamentsvalget den 26. maj.

- Jeg tror derfor, at statsministeren udskriver valg i næste uge.