Se billedserie Et smukt bygningsværk, som det ifølge Nye Borgerlige er fuldstændig urimeligt, at danskerne skal betale for at benytte.

Statsministeren spurgt om Storebælts toldmur

Slagelse - 25. februar 2020 kl. 20:38 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsminister Mette Frederiksen (S) blev tirsdag under Folketingets spørgetime spurgt til, hvornår hun fjerner toldmuren i Storebælt ved at gøre det gratis at benytte Storebæltsbroen. Spørger var Nye Borgerliges leder Pernille Vermund.

- Statsministeren svarede, at hun aldrig havde hørt Storebæltsbroen omtalt som en toldmur, men at hun ikke havde pengene til at gøre det gratis at benytte broen, siger Pernille Vermund til Sjællandske.

Broen for længst betalt Ifølge Nye Borgerliges leder er Storebæltsbroen for længst betalt af brugerne, selv om det ifølge broens regnskab først sker i 2032.

- Siden 2009 er der hvert år hevet ni milliarder ud af indtægterne fra broen til brug for andre infrastrukturprojekter. Det er ikke rimeligt, at brugerne af broen skal være med til at betale mere for nye veje end dem, der ikke benytter broen. Beregninger fra Fynske Erhverv har endvidere vist, at det samlet vil være en samfundsøkonomisk gevinst at gøre broen gratis, siger Pernille Vermund.

- Radikale og Venstre har foreslået gratis eller nedsatte priser for elbiler på Storebæltsbroen. Vil I støtte det forslag?

- Vores udgangspunkt er, at det skal være gratis for alle på Storebæltsbroen ligesom på vores motorveje, men vi tager naturligvis, hvad vi kan få, og vil derfor også støtte forslaget fra De Radikale og Venstre. Desværre er det ikke mit indtryk, at de »røde« har nogen som helst forståelse for, hvor hæmmende betalingsmuren på Storebælt er, siger Pernille Vermund. Hun lover, at Nye Borgerlige vil fortsætte kampen for at det skal være gratis at bevæge sig i bil mellem Sjælland og Fyn.

Betaling siden 1998 Betalingsanlægget på Storebælt åbnede for biltrafik den 14. juni 1998 klokken 22. Og har været i brug lige siden. Det koster 245 kroner for en personbil at køre over, men benyttes BroBizz eller PayByPlate er prisen 195 kroner.