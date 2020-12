Statsminister varsler delvis nedlukning: Slagelse iblandt de røde kommuner

- På baggrund af de indstillinger, vi får fra myndighederne, har vi hen over weekenden forberedt en geografisk, målrettet og delvis nedlukning. Desværre.

Ifølge Mette Frederiksen vil der ske en delvis nedlukning i nogle områder, fordi det er der, at smitten er mest udbredt i øjeblikket.

Statsministeren vil også sige mere om, hvilke restriktioner som vil gælde i hele landet hen over jul, nytår og "sådan set også resten af vinteren", siger hun i videoen.

Stiger i Slagelse

Det såkaldte incidenstal - antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere - er det, der betyder noget. Og i Slagelse er tallet højt. Så højt, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) forleden så med alvor på tallet 220 for de seneste syv dage.

Det er nu steget til 300, idet antallet af smittede er steget til 237 i alt set over en syv dages periode.

Til sammenligning ligger Næstveds incidenstal søndag aften på 117 og Kalundborgs på 105.

Det betyder også, at John Dyrby Paulsen - ifølge TV2's oplysninger - er indkaldt til en orientering mandag morgen sammen med 36 øvrige borgmestre i landet. Heriblandt Vordingborgs.

Det samme er sundhedsordførere og en regionsrådsformand.

- Der er brug for flere tiltag for at bekæmpe COVID-19-smittespredningen - i Slagelse er vi klar, og hellere før end siden, skriver John Dyrby Paulsen søndag aften på Facebook.

Der varsles pressemøde mandag formiddag.