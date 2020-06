Ebbe Jens Ahlgren på gerningsstedet med afgørelsen fra Statsadvokaten i hånden. Han forstår ikke, at en identificeret person optaget på video, der sparker til en anden mands bil, kan slippe for straf. Foto: Helge Wedel

Statsadvokat om: Spark mod byrådsmedlems bil

Statsadvokaten giver politiet ret i, at et spark optaget på video mod boligformand og byrådsmedlem Ebbe Jens Ahlgrens bil ikke skal strafforfølges.

Ordene kommer fra byrådsmedlem for Venstre og formand for BoligKorsør Ebbe Jens Ahlgren, der er særdeles oprørt over, at statsadvokaten giver politiet medhold i, at en 15-16-årig indvandrerdrengs spark mod hans bil ikke skal strafforfølges med en bøde eller en retssag med påstand om hærværk.

