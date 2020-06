Den halvandet år gamle virksomhed Excelmate tilbyder i dag skræddersyede løsninger, der optimerer processer. Heriblandt et overblik over likviditet. "Smart", mener direktør i Spar Nord Slagelse, Michael Rasmussen (tv.). Her står han med Jesper Martin Gram-Jensen, der sammen med Rasmus Myhre står bag det nystartede firma og det nye værktøj.

Startup-firma klar med satsning: Nyt værktøj skal hjælpe virksomheder

Et nyt værktøj fra startup-virksomheden Excelmate i Slagelse skal gøre det nemmere for virksomheder at følge egen likviditet på tætteste hold. Formålet er både at lette og optimere de daglige administrative opgaver.

Har kunderne betalt? Er indtjeningen faldende? Eller er der basis for investeringer i virksomheden? Spørgsmål som disse handler om likviditet og kan være vigtige for enhver virksomhed at få svar på.

I sidste ende handler likviditet nemlig om, hvorvidt et firma er i stand til at betale den løbende strøm af regninger, som andre firmaer og offentlige myndigheder fremsender. Og altså ikke ender ud i en konkurs.

Men for at få svar på spørgsmål om likviditet, kræver det først et overblik.

Det har den halvandet år gamle virksomhed Excelmate også regnet ud. Virksomheden tilbyder i dag derfor skræddersyede løsninger, der optimerer processer. Heriblandt et overblik over likviditet.

Skal spare tid og penge - Alle løsninger er individuelt tilpassede, idet vi skræddersyr dem til blandt andet at trække oplysninger fra det økonomisystem du nu arbejder i samt oplysninger om skat, moms med mere. Resultatet kan bruges øjeblikkeligt, og du kan let følge udviklingen ved et tryk på én knap, fortæller Jesper Martin Gram-Jensen, der sammen med Rasmus Myhre står bag Excelmate.

Formålet er at hjælpe virksomheder med at spare både tid og penge ved at lette og optimere de administrative opgaver. Med programmet fra Excelmate slipper virksomheder nemlig for enten selv at indhente oplysningerne eller betale en revisor for at løse opgaven.

Og netop fordelen ved det, oplever firmaet Eurostar Danmark A/S, der leverer kørebaneafmærkning og vejmarkering til hele Skandinavien - og altså benytter programmet fra Excelmate, når der skal dannes et økonomisk overblik. Artiklen fortsætter efter billedet...

Fra sit kontor kan Jesper Wraae-Bess, direktør

i Eurostar Danmark A/S, nemt danne sig et

økonomisk overblik ved brug af et nyt program

fra startup-virksomheden Excelmate i Slagelse.

- Det giver en ro maven, forklarer han.



- Med vores skræddersyede likviditetsmodel fra Excelmate, kan vi nu følge likviditeten de kommende uger og måneder tæt. Ud over, at vi kan reagere i tide, hvis der er perioder, med lav kassebeholdning, kan vi samtidig bedre planlægge timingen i investeringer, forklarer direktør Jesper Wraae-Bess.

Overblik er vigtigt - At vi har styr på likviditeten, skaber et grundlag for en god dialog med banken, uddyber Eurostar Danmarks direktør og peger på, at overblikket på samme måde »giver en ro i maven«.

For netop et godt overblik over en virksomheds likviditet er også et godt arbejdsredskab for bankerne i forbindelse med for eksempel investeringsøjemed. Det fortæller direktør i Spar Nord Slagelse, Michael Rasmussen.

"(...) det giver både ejer og os som bank en tryghed."

- Michael Rasmussen, direktør, Spar Nord Slagelse - Michael Rasmussen, direktør, Spar Nord Slagelse Bankdirektøren lægger vægt på, at erhvervskunder grundlæggende altid bør have styr på likviditeten i virksomheden.

Noget, der kun er blevet mere aktuelt i forbindelse med coronakrisen, siger han. Her har mange virksomheder nemlig for eksempel haft et behov for at optage lån.

- God likviditet betyder, at virksomheden er i stand til løbende at betale regninger, lønudbetalinger, skat og moms med mere, og det giver både ejer og os som bank en tryghed, slår Michael Rasmussen fast.