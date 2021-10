Starter singleklub: - Da mine veninder begyndte i mødregruppe, fandt de et fællesskab.

Pïa Loulou har været single - eller »fri«, som hun hellere kalder det - siden 2007. Men det er ikke altid nemt at være uden partner med en omgangskreds, der vælger en anden vej i livet. Derfor har hun nu oprettet en klub for singlekvinder: Brunchklubben, hvor kvinder kan mødes og spise sammen eller deltage i online-foredrag. Privatfoto.

41-årige Pïa Loulou er single, drømmer ikke om børn og dater ikke. I stedet har hun nu oprettet en såkaldt »brunchklub« for andre som hende: ’Frie kvinder’. Og dem, der skal lære at elske sig selv, før de kan elske andre.

Slagelse - 25. oktober 2021 kl. 12:05 Af Fleur Sativa

»Skal du ikke også snart finde dig en sød kæreste?«

Hvis du er single, kender du garanteret spørgsmålet. Det kan komme fra kollegaer, dine veninder eller din mor - og særligt, hvis du har været single længe.

Men det er slet ikke alle singlekvinder, der har travlt med at finde en kæreste. Og dem, der gerne vil tosomheden, har godt af at lære at elske sig selv - og hvile i eget selskab - før de finder en partner.

Det mener i hvert fald Pïa Loulou, som er coach med speciale i kærlighedsmønstre og singleliv. Og som (derfor) nu har oprettet en ny klub for singlekvinder: Brunchklubben, kalder hun den.

I klubbens første måned er der allerede oprettet begivenheder i 13 forskellige byer og tilmeldt mere end 700 kvinder landet over. Sidste arrangement i oktober - søndag den 31. - finder sted i Slagelse på byens Café Korn. Til brunch, naturligvis. For hvem kan ikke godt lide det?

Klub for alle (singler) - Det er for alle singlekvinder. Både de, der er glade for at være single - og de, der ønsker en kæreste, fortæller klubbens stifter, der selv tilhører gruppen af »glade singler«.

Eller faktisk bruger hun snarere et andet ord:

- Hvis man siger, at man er single, så tænker folk ofte, at det eneste, man tænker på, det er at finde en kæreste. Hvis man kalder sig selv fri, så klinger det på en helt anden måde. Derfor foretrækker jeg at kalde mig »fri« frem for »single«, forklarer Pïa Loulou. Artiklen fortsætter efter billedet...

Brunchklubben er for alle slags singlekvinder, siger Pïa Loulou. Og det koster ingenting at være med - man skal kun betale for den mad, man bestiller til bruncharrangementerne. Privatfoto

Selv har hun været »fri« siden 2007, og idéen til brunchklubben fik hun, da veninder valgte en anden sti end hende: Den sti med villa, Volvo - og mødregrupper.

- Mange singlekvinder oplever, at de mangler nogen at snakke med - for eksempel er det meget forskelligt at leve alene og at bo sammen med én - og når veninderne får kæreste eller måske børn, har de pludselig ikke lige så god tid til at ses, siger Pïa Loulou, der taler af erfaring:

- Da mine veninder begyndte i mødregruppe, fandt de et fællesskab. Og det var helt vildt dejligt. For dem. Så sådan fik jeg idéen til også at oprette et fællesskab for singler, uddyber hun.

En personlig rejse Pïa Loulou er samtidig forfatter til bogen »Den dag jeg stoppede med at græde over mænd - 23 hemmeligheder, halve sandheder og hele løgne om kærlighed og dating«.

Bogen handler om, hvordan man som singlekvinde forvandler tiden som single fra at være »en venteperiode med kærestejagt« til en tid, hvor man udforsker livet, sig selv og sine drømme.

Og det samme håber hun, at Brunchklubben vil hjælpe flere (single)kvinder til.

- I klubben kan man tale med andre singler om, hvis det med kærligheden er svært. Og man kan bruge den til at komme på en personlig rejse. Og samtidig dele den rejse med andre, der er samme sted som én, forklarer Pïa Loulou, der igennem klubben også inviterer til gratis online-foredrag.

- Der er mange, der tror, at hvis de finder kærligheden, så finder de samtidig meningen med livet. Men det er ikke nødvendigvis sandt. Derfor håber jeg, at Brunchklubben kan give singlekvinder flere venskaber, der støtter dem og giver dem en ro.

Finder man en kæreste er medlemskabet - der er gratis - dog forbi:

- Jeg har hele tiden lagt stor vægt på, at klubben er for singler. Men møder man en kæreste, har man forhåbentlig fået nogle venner, man også kan ses med udenfor klubben, siger Pïa Loulou.

Brunchklubben for singlekvinder Åbnede den 5. oktober i år, og allerede nu er der arrangeret brunch i 13 byer indtil videre: Aarhus, Aalborg, Vejle, Randers, Haderslev, Esbjerg, Odense, Svendborg, Hillerød, København, Frederikssund, Holbæk og Slagelse.

Brunchklubben er for singlekvinder i alderen ca. 30-65 år - men både yngre og ældre er også velkommen. Der bliver lavet bordplaner, så man så vidt muligt kommer til at sidde sammen med nogen på sin egen alder.

Ideen bag Brunchklubben er, at det bliver sjovere at være single, hvis man kender nogen, der er samme sted i livet som sig selv. Men Brunchklubben handler også om at bruge tiden som single på at lære sig selv bedre at kende i stedet for ’bare’ at hoppe hurtigst muligt videre til det næste forhold.

Derfor tilbydes der også online-foredrag om personlig udvikling, kærlighed, dating, mm.

Det er gratis at være med, da man kun skal betale for den mad og drikke, man bestiller til bruncharrangementerne.

Kilde: www.brunchklub.dk