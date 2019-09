Startede med at rense toiletter: Nu er 24-årige Kristoffer selv chefen

24-årige Kristoffer Gade (th.) er ny biografchef i Panorama Slagelse, hvor han for otte år siden startede som piccolo. Han er således billedet på, at uddannelse ikke altid er den eneste vej til succes, og at hårdt arbejde betaler sig, lyder fra biografdirektør Morten Stefansen (tv.), der har været med til at ansætte den nye unge biografchef.

Slagelse - 09. september 2019 kl. 09:13 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den sorte polo med det hvide logo på venstre bryst er som mange gange før trukket over hovedet. Men rundt om halsen sidder i dag også et helt nyt skilt.

24-årige Kristoffer Gade er nemlig ny biografchef i Panorama Slagelse. Et job, som han får på den arbejdsplads, hvor han første gang startede for snart ni år siden. Her blev han som 15-årig ansat som piccolo.

- Jeg var ung, og jeg skulle tjene nogle penge. Så et ungarbejde som piccolo, syntes jeg selv, var et sindssygt fedt job, forklarer den i dag nytiltrådte biografchef.

»Det sindssygt fede job« bestod dengang af arbejdsopgaver som rengøring af biografsale og toiletter. Sidenhen blev Kristoffer Gade som 18-årig ansat som billetør og senere inspektør.

Og det er netop lysten til at arbejde, der i dag gør, at han som 24-årig sætter sig i den ledende kontorstol.

Det siger biografdirektør Morten Stefansen, som af den grund fralægger sit driftsansvar og fremadrettet alene vil stå for det administrative arbejde i biografen i Slagelse og i en ny biograf, der åbner i Ringsted.

Derfor er det med ro i maven, at direktøren overdrager ansvaret for den daglige drift til den noget yngre nyansatte biografchef, som han selv har været med til at ansætte i den nye stilling:

- For mig er det her bare et klassisk eksempel på, at uanset hvor pokker du er i dit arbejdsliv eller med dit studie, så skal der nok åbne sig nogle døre, hvis du bare gør noget, og hvis du gør det ordentligt, forklarer Morten Stefansen.

Hårdt arbejde betaler sig - Kristoffer har altid været videbegærlig i meget høj grad og opsøgt information om alle ting. Han har altid gerne villet vide lidt mere om det hele. Så jeg kunne hurtigt opfange, at havde han »flair« for arbejdet i biografen, uddyber biografdirektøren.

Ifølge Morten Stefansen har vejen for den unge biografchef på den måde været præget af de muligheder, der bød sig, netop fordi han gjorde et godt stykke arbejde.

I den nye stilling vil Kristoffer Gade således hver dag stå for, at biografen åbner til tiden, og at filmene kører, som de skal. Samtidig vil han have ansvaret for personalet. Og her er det en styrke, at han også engang har stået for det praktiske arbejde, mener både han selv og biografens direktør.

- I dag sidder jeg jo med en stor viden om arbejdet i biografen: Jeg ved præcis, hvordan det er at gøre en biografsal ren, og jeg ved, hvor surt det er, når et toilet stopper. Og så tror jeg, at jeg nemmere kan være i øjenhøjde med personalet, som jo også er ungt, forklarer Kristoffer Gade.

Ikke bekymret over manglende uddannelse Selvom den unge biografchef kun har færdiggjort en bachelor i erhvervsøkonomi, som han ifølge sig selv »ikke kan bruge til ret meget« uden en kandidatgrad, gør den manglende uddannelse ham derfor i dag ikke længere nervøs.

Heller ikke selvom det tidligere har været vigtigt for ham at færdiggøre uddannelsen, fortæller han.

- Det har betydet meget for mig i mine yngre år. Der tænkte jeg, at jeg skulle have en uddannelse, og jeg skulle læse en kandidatgrad. Men nu, hvor jeg har set den anden vej, så har jeg ændret mit syn på det, forklarer Kristoffer Gade og slår fast:

- Så jeg er på ingen måde bekymret over, at jeg ikke har en uddannelse, der er ført fuldstændig til dørs. Jeg ved godt, at det er den vej, politikere hele tiden fortæller os unge, at vi skal gå. Men nogle gange åbner der sig bare nogle nye veje. Så hvorfor ikke undersøge dem? Kristoffer Gade tiltrådte stillingen som biografchef den 1. september.