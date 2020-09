23-årig kunde er ikke velkommen i Netto. Han er dog alligevel ad flere ombæringer troppet op i hidsig, truende forfatning. Nu skal han for retten.

Stamkunde truede medarbejdere - og ringede selv til politiet

Slagelse - 15. september 2020 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 23-årig mand ryger nu endelig, vil flere Netto-medarbejdere nok sige, for Retten i Næstved.

Han anklages for at have truet flere tilstedeværende personaler og kunder den 8. januar i butikken i Korsgade i Slagelse, selv om han reelt var blevet forment adgang til butikken.

Den melding har han fået tidligere, fordi han ad flere omgange har hidset sig op i butikken.

Manden, der havde 23-års fødselsdag mandag, er tiltalt for trusler efter straffelovens paragraf 166.

Mere specifikt skal han have udtalt, at han ville stikke alle sammen ned. Han tilføjede angiveligt, at han havde fortrudt, at han ikke allerede havde souschefen ned, som var hende, der bad ham forlade forretningen.

Han er for retten i dag tirsdag.

Under episoden tog han selv initiativ til at ringe til alarmcentralen. Således oplyste han til politiet, at de skulle skynde sig.

Ellers ville han stikke alle sammen ned og »kneppe hele lortet«, skal han ifølge anklageskriftet have sagt.