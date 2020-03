Stamgæst smittet: Har besøgt flere værtshuse i byen

En kvindelig gæst på Lux Hotel i Slagelse er blevet testet positiv for Covid-19, i daglig tale coronavirus. Samtidig er en mandlig bekendt, der har været tæt på kvinden, sat i karantæne.

Meldingen får nu forpagterne af Lux Hotel, familien Luxchumykanthan, til at lukke såvel hotel som værtshus på hjørnet af Sct. Mikkelsgade og Sdr. Stationsvej midlertidigt.

- Men hun har været mange andre steder og været sammen med nogen, der kommer her jævnligt, og vi ved ikke, hvem der ellers bærer smitten. Så vi tager vores forholdsregler. Man står jo også meget tæt på et værtshus, siger hun

Hun præciserer, at kvinden ikke har gæstet Lux Hotel den seneste uge.

- Vi tager det selvfølgelig meget alvorligt og lukker derfor også ned. Det er for tæt på nu, siger Kousina Luxchumykanthan til Sjællandske.

Forpagterne overvejer ligeledes at sætte et »lukket«-skilt i døren i Jernbanegade, hvor Café Lux ligger. Der er dog endnu ikke truffet en endelig beslutning.

At kvinden har fået konstateret smitten, er et faktum ifølge forpagterne. En sandhed er også, at både hun og den karantæneramte mand generelt frekventerer flere værtshuse i byen.