Stadion sælges men ikke til rockere

Slagelse - 20. november 2017 kl. 07:09 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ændring af lokalplanen skal sikre, at det ikke bliver muligt for en rockerklub at etablere sig i bygningerne på det tidligere stadion på Ørnumvej i Korsør, som politikerne i landdistrikts-, teknik-, og ejendomsudvalget har besluttet, at kommunen skal forsøge at sælge. Den præcise salgsmåde besluttes af økonomiudvalget.

Indehaveren af Storebælt Camping og Feriecenter Flemming Jensen har tidligere vist interesse for området, som han ville omdanne til et sport og adventurecenter.

Han er dog lidt mere reserveret i dag.

- Jeg vil da fortsat overveje et køb, men brande og hærværk på bygningerne er da en udfordring i forhold til at kunne bruge dem i de planer, jeg har for området, siger Flemming Jensen til Sjællandske.

Det hærværks- og brandhærgede klubhus på Ørnumvej 13 (tidligere HIF) er på 293 m² . Det er ejet af fodboldklubben FC Storebælt, der dog gerne vil afstå ejendommen, hvis de kan slippe for udgifter til nedrivning.

Bygningerne på Ørnumvej 15 består af en omklædningsbygning på 364 m² og en uopvarmet lagerbygning på 140 m² til mål og rekvisitter. Også disse bygninger er præget af hærværk og brand med ødelagt varmekilde og manglende elkabler. Det vil derfor kræve en del genopretning at få bygningen i drift igen.

Det samlede areal på den nuværende fodboldruin udgør ca. seks hektar.

Selv om dele af arealet ligger indenfor kystbeskyttelseslinjen, er det muligt at søge dispensation til udstykning af arealet fra Kystdirektoratet, da der foreligger lokalplan udarbejdet før udvidelsen af kystbeskyttelseslinjen i 1999. Dispensationen er en forudsætning for et frasalg.

Det vurderes ikke, at arealet kan bruges til erhvervsformål på grund af strandbeskyttelseslinje, skovbeskyttelseslinje og fortidsminde-beskyttelseslinje fastsat af statslige myndigheder, men også fordi grunden har en højdeforskel på omkring 12 meter.

Området ligger i byzone, men det kunne teoretisk omdannes til landbrugsområde. Kommunens forvaltning fraråder dog politikerne at gøre det, fordi det så vil være vanskeligt at genoptage en byudvikling på stedet, hvis et fremtidigt behov opstå.

Beslutningen er derfor salg med det nuværende anvendelse til fritidsformål, men dog med en sikring af, at en rockerklub ikke kan etablere sig.