Virksomhedernes bedømmelse af information og dialog med kommunen er også i bund på en plads som nummer 86 ud af 93 kommuner.

Stadig skidt erhvervsklima - ikke mindst i forhold til jobcenter

I Dansk Industris årlige undersøgelse er Slagelse Kommune rykket to pladser op, men ligger dog stadig skidt placeret som nummer 79 af 93 deltagende kommuner. Når det gælder om at skaffe arbejdskraft til virksomhederne er man helt i bund for andet år i træk.

Slagelse - 02. september 2021 kl. 07:00 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Ud af 93 kommuner indtager Slagelse en lidet flatterende plads som nummer 79 i DI (Dansk Industris) årlige undersøgelse af erhvervsklimaet lokalt.

Det er to pladser bedre end sidste år, men det er på ingen måde lykkedes for kommunen at få kæmpet sig på vej tilbage til tidligere tiders pæne placeringer. Eksempelvis som nummer 13 i 2017 og nummer 22 året før.

Det er ikke mindst adgangen til den rigtige arbejdskraft, som de deltagende 84 lokale virksomheder bedømmer hårdt. Her indtager Slagelse placeringen som nummer 92, hvilket er en lille smule værre end sidst, hvor man blev nummer 91..

- Det er naturligvis noget, som vi må prøve at reagere på. Jeg vil da blandt andet gerne høre, hvad bestyrelsen i Slagelse Erhvervscenter har af forslag, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Han gør dog opmærksom på, at der efter hans opfattelse er en del »politisk bias« (forudfattede fordomme) i virksomhedernes bedømmelser af kommunen.

- Da jeg kom til som borgmester faldt vi således 66 pladser i kategorien infrastruktur, selv om det eneste jeg havde gjort var at klippe snoren til to nye motorvejsramper ved Vemmelev, siger John Dyrby Paulsen, der dog understreger, at han ikke dermed siger, at man ikke skal reagere på det virksomhederne siger.

Imponerende infrastruktur Netop infrastruktur og transport er dog rykket godt frem i år, hvor Slagelse indtager en imponerende 10. plads. Den bedste placering på Sjælland

Formand for Dansk Industri Jan Bybjerg Pedersen bemærker da også i en udsendt meddelelse, at Slagelse Kommune har glæde af sin gode geografiske placering.

- Det er især virksomhedernes vurdering af det kommunale vejnet og medarbejdernes mulighed for at benytte kollektiv transport til arbejde, der giver en god placering, siger Jan Bybjerg Pedersen.

Til gengæld er virksomhederne som nævnt mindre tilfredse, når det handler om indsatsen for at sikre arbejdskraft, hvor kommunen lander som nummer 92. Det er især kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft og jobcentrenes samarbejde med virksomheder, der trækker ned.

I uddannelseskategorien lander Slagelse Kommune på en 29. plads og dermed i den bedste tredjedel. Kommunen har mange aktiviteter i gang, og det kan ses. Desværre er den overordnede vurdering af erhvervsvenligheden under landsgennemsnittet, hvad der placerer kommunen som nr. 81.

Opfordring forud for valg - Slagelse Kommune er jo en af de bedst geografisk placerede kommuner i hele landet. Midt imellem København og Odense og med mange uddannelsesinstitutioner og spændende virksomheder. Desværre ser vi, at kommunen har svært ved at rykke på opfattelsen af erhvervsvenligheden, og det er ærgerligt. Nu da vi nærmer os kommunalvalget, vil jeg derfor komme med en appel til kandidaterne: Husk erhvervslivet - og husk det gode samarbejde - også i byrådet, siger Jan Bybjerg Pedersen, formand for DI Vestsjælland.

Slagelse får placeringen 49 i kategorien uddannelse, 63 i kommunal sagsbehandling, 84 i grøn udvikling, 64 vedrørende private leverandører, 75 vedrørende digitale rammer, 44 når det gælder skatter og afgifter og 86 når det gælder information og dialog med kommunen.