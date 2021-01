Se billedserie Kommunikationsansvarlig Martin Wagner fra Tetris på førstesalen i det overdækkede seniorboligfællesskab, hvor man blandt andet finder værksted, petanquebane og mulighed for køkkenhave. Foto: Arne Svendsen

Stadig 15 ledige lejligheder i nyt seniorboligfællesskab

Corona er ifølge kommunikationsansvarlig i firmaet bag Ibihaven på Lysningen i Slagelse stærkt medvirkende til, at det går langsomt med at udleje boliger i seniorboligfællesskab. Forud for åbent hus i weekenden er der skiftet ejendomsmægler.

Slagelse - 28. januar 2021 kl. 11:17 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Det var tilbage i slutningen af september, at de første beboere rykkede ind i seniorboligfællesskabet Ibihaven på Lysningen i den østlige del af Slagelse. Men boligfællesskabet er stadig ikke fuldt udlejet. - Vi udlejer da sådan cirka en lejlighed om ugen, så det går fremad, men vi har været meget ramt af corona-restriktionerne, der har betydet, at vi ikke har kunnet holde åbent hus-arrangementer siden starten af december, siger Martin Wagner, kommunikationsanvarlig i udviklingsselskabet Tetris, som står for projektet, der er det første af en række planlagte seniorboligfællesskaber landet over.

