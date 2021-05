Anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mener, at Rasmus Paludan skal tildeles en bøde. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Står til bøde på 5.000 kroner i »fjollet sag« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Står til bøde på 5.000 kroner i »fjollet sag«

Stram Kurs’ leder, Rasmus Paludan, kan se frem til bøde for udtalelser som »hippiebetjent« og »feltmadras«. Forleden sendte han en fuldmægtig i en »fjollet« retssag, hvor han betragter sig selv som uskyldig.

Slagelse - 18. maj 2021 kl. 12:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

- Jeg kan slet ikke se, hvad det fornærmelige er i de ord.

Sådan siger Rasmus Paludan, islamkritiker og leder af partiet Stram Kurs, som de seneste år har turneret land og rige rundt, hvor der ikke mindst er blevet lagt i kakkelovnen til ballade i landets udsatte boligområder.

Det er da også endt med sigtelser og retssager i en lind strøm i demonstrationernes kølvand. Såvel til uromagere som partilederen selv.

Forleden skulle han for Retten i Næstved, hvor han sidder anklaget for at have overfaldet en betjent »med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale«. Han anklages for under en demonstration at have kaldt en politiassistent »hippiebetjent« og »feltmadras«.

Skyldskendelse og dom ventes på fredag i denne uge, og Rasmus Paludan står til en bøde på 5.000 kroner.

- Det er jo en ret fjollet sag, og jeg tager altså ikke hele vejen til Næstved for det. Det er også derfor, jeg endte med at sende en fuldmægtig, som kunne forklare sagens indhold i retten i stedet for mig. Jeg tilbød at vidne via video fra Retten i Viborg, men det afslog retten, efter at anklagemyndigheden havde protesteret, siger Rasmus Paludan, der har til huse i Jylland.

»Det, politiet sagde, var da værre«

Ordene faldt under en demonstration i Ringparken den 17. maj sidste år. Netop den demonstration står tilbage som en af dem, hvor der ingen ballade var. Snarere vendte samtlige beboere ryggen til Stram Kurs, som stod på hjørnet af Valbyvej og Kierulffsvej.

Det var ved samme demonstration, at en indsatsleder - hvilket han senere er blevet kritiseret for - sammenlignede beboere med rotter.

»Ved du hvad, det er ligesom en kloak - hvis du går derned, så kommer rotterne op af brøndene, og så kan vi ikke styre det - de kan løbe alle vegne.«

Sådan sagde betjenten, hvilket Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har kritiseret ham for.

Det skete med en udtalelse offentliggjort i sommer, hvori det fremgår, at en sammenligning mellem beboere i Ringparken i Slagelse og kloakrotter »kunne opfattes nedladende og diskriminerende«.

Her kalder Rasmus Paludan det paradoksalt, at han ender i retten for noget, der er langt mildere.

- Det her er jo kun, fordi de vil give mig en bøde og straffe mig for et eller andet, mener partilederen, der inden retssagens begyndelse fredag havde klaget over en dommer, der tidligere har optrådt grov og »partisk«, som Rasmus Paludan skriver det.

- Da hun har handlet utilbørligt over for mig, så er der, jf. retsplejelovens § 61, grund til at betvivle hendes fuldstændige upartiskhed. Der skal afsiges kendelse om hendes habilitet, blev det skrevet til Retten i Næstved.

Det kom dog aldrig så langt, da det angiveligt slet ikke var den pågældende, navngivne dommer, der mødte i sagen.