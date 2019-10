Se billedserie Hver uge mødes nydanskere med etniske danskere på Slagelse Bibliotek for at snakke dansk. Formålet er at øve det hverdagssprog, som ikke bliver indlært på en sprogskole. Det virker, lyder det blandt andet fra engelske Julia Rose (tv.). Foto: Fleur Sativa

Sproglig succes: Tosprogede lærer dansk på biblioteket

Slagelse - 15. oktober 2019 kl. 11:16 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- »Ignorant«. Hvad hedder det ord nu på dansk, spørger en kvinde ud i lokalet, da hun midt i en sætning afbryder sig selv.

Kort efter hjælper en anden kvinde hende med det ord, hun leder efter. »Uvidende«, er svaret.

Spørgsmålet opstår, da begge kvinder sidder i en dialog om forskellige kulturer. Og på et øjeblik er kvinden derfor både blevet klogere på det danske ord og den kultur, hun - indtil nu - var uvidende om.

På Slagelse Bibliotek mødes nydanskere på denne måde med etniske danskere fast hver onsdag. Det skaber et rum til at lære sproget. Men på en helt anden måde end den sprogskole, flere tosprogede normalt kender til, lyder forklaringen.

Øver hverdagssproget - Her øver vi os i det danske hverdagssprog. Det, der bare er i tankerne. Og det, som man har brug for at øve sig på. Og så kan man få spurgt om nogle af de ting, som man måske ikke lige får spurgt om på sprogskolen, forklarer Anne Grethe Thede Jensen, der er initiativtager til projektet.

Til hverdag arbejder hun som sundhedsplejerske i Slagelse Kommune og er lokal projektleder på det tre-årige projekt »Sundhedsplejersker styrker integration«.

Derfor var det netop gennem hendes arbejde, at hun opdagede, at der var - og stadig er - et behov for det rum, som nu skabes ugentligt på det lokale bibliotek.

- Jeg møder rigtig mange tosprogede eller flygtninge, som ikke kan det danske sprog særlig godt. For når jeg spørger, hvad der er det sværeste ved at komme til Danmark, så siger de sproget. Og når man ikke kan sproget, er det jo en kæmpe begrænsning både i det sociale og i ens generelle udvikling, forklarer Anne Grethe Thede Jensen og peger på, at tosprogede ofte ender i praktik eller på arbejdspladser, hvor der er andre tosprogede.

Af den grund ender de ofte med at tale enten deres modersmål eller engelsk. Også selvom de bor i Danmark.

Lærer mere end dansk »Tal Dansk Café«, som arrangementet kaldes er derfor i dag et samarbejde mellem både kommunens sundhedstjeneste, biblioteket og bydelsmødre. Og her er kun én regel: Der skal snakkes dansk.

Også selvom det ikke kun er sproget, de deltagende lærer, påpeger Anne Grethe Thede Jensen:

- De lærer også noget om kultur. Og ikke bare dansk kultur. For vi sidder både en englænder, en tyrker, folk fra Syrien og nogle fra Eritrea. Bare for at nævne nogle. Og så sidder vi jo her på biblioteket, hvilket er rigtig godt. For hvis der er noget, som vi ikke ved eller har brug for at se et billede af, så går vi hen og finder en bog og slår det op, siger Anne Grethe Thede Jensen.

De deltagende har således både forskellig baggrund og forskelligt sprogniveau, forklarer initiativtageren. Og derfor er biblioteket et godt rum at mødes, da det er både uformelt og uforpligtende.

Der er ingen, der bliver testet og vurderet, og derfor tør de tosprogede ofte nemmere at kaste sig ud i at tale det danske sprog, end hvis de sad på sprogskolen, mener Anne Grethe Thede Jensen.

Skole er for akademisk Det samme mener Julia Rose, som kom til Danmark for to år siden sammen med sin kæreste.

Oprindeligt er hun fra England, men ved at komme på biblioteket, har hun lært at tale dansk, forklarer hun.

- Det har hjulpet mig meget. For selvom min kæreste er dansk, bruger vi faktisk ikke dansk ret meget hjemme hos os. Vi taler primært engelsk. Så det her giver mig et rum, hvor jeg er tvunget til at tale dansk, siger Julia Rose og lægger vægt på, at hun på biblioteket kan lære sproget i sit eget tempo.

Og så kan hun høre, hvordan danskere »virkelig taler«, siger hun:

- Sproget i skolen er lidt for akademisk og ikke sådan, som folk virkelig taler til hinanden. Men her taler vi om alt muligt, og jeg kan sige »stop, jeg forstår ikke« eller »hvad betyder det ord, du lige har brugt«, forklarer Julia Rose og uddyber:

- Jeg lærer hele tiden noget. Men det føles ikke som rigtig undervisning, fordi der er ikke noget pres, hvis man synes, at det er svært. Det er bare afslappet og hyggeligt. Ligesom venner, der mødes, slår hun fast.

»Tal Dansk Café« afholdes hver onsdag fra klokken 15.00 til 16.30 på Slagelse Bibliotek. Både mænd, kvinder og familier er velkomne. Det er gratis og man skal bare møde op.

Man kan også følge med på Facebook i gruppen »Tal Dansk Cafe Slagelse«.