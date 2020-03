Spritstiv på elcykel: 74-årig kørte frontalt ind i bil

Lørdag klokken 13.44 skete der et færdselsuheld i krydset Nygade/Caspar Brands Plads i Korsør.

En 74-årig mand fra byen kom kørende ad Nygade på en elcykel, og her kørte han frontalt ind i en bil, der holdt i krydset.

Vidner bemærkede, at den 74-årige lugtede af spiritus, og fulgte efter ham, mens politiet blev alarmeret.

Betjentene fik kort efter standset cyklisten, og en alkometertest gav da udslag for, at han var alkoholpåvirket. Derfor blev den 74-årige anholdt og sigtet for spirituskørsel.