Springvandet afklædt: Kobbertyve efterlyses

- Det er virkelig ærgerligt, at det ikke kan få lov at stå i fred, skriver Slagelse Kommune, som har anmeldt tyveriet til politiet.

Borgere, der måtte have set noget eller får kendskab til kobberet, bedes ringe til politiet. For eksempel hvis man ser, at nogle forsøger at sælge kobberet.