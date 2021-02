Artiklen: Sportshal åbner for vaccinationer

I godt en uges tid har en masse mennesker arbejdet med at gøre Slagelse Hallen velegnet og klar til at fungere som vaccinationscenter, og tirsdag kunne Region Sjælland så endelig melde ud, at hallen vil være klar på fredag klokken 08.