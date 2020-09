Chancen for at få bid er lille. Ifølge sportsfiskerne både lokalt og andre steder. Foto: Lars Laursen Foto: Lars Laursen

Sportsfiskere er rolige ved RGS

Slagelse - 08. september 2020 kl. 08:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund ser ingen grund til beskylde RGS Nordic for at være skyld i fraværet af fisk i hverken Storebælt eller Agersø Sund.

- Vi kan ikke se, at RGS gør noget forkert, og så har vi holdt mund. Vi var nede at se anlægget sidste år, og vi så en virksomhed, som virkede til at have styr på det. Vi har ikke noget konkret, som virker kritisabelt, og vi kan se, at de overholder deres udledningstilladelser til punkt og prikke, siger sportsfsikerforbundets lokale repræsentant, Per Christensen.

RGS Nordic er i manges søgelys, når det handler om det lokale vandmiljø. Firmaet renser alskens spildevand, blandt andet fra den norske olieindustri, men Per Christensen stoler på, at spildevandet er, om ikke rent så forsvarligt renset, når det fra RGS' rensningsanlæg ledes videre ud i Agersø Sund.

- Og vi kan ikke påstå, at vandmiljøet er dårligere i Agersø Sund end andre steder, men der er ingen tvivl om, at det er dårligt i Agersø Sund. Fiskene er væk, og de fisk, der er tilbage, er »gæster« som for eksempel hornfisk. Torsken er stort set udryddet, konstaterer Per Christensen.

Dermed er han på linje med Storebælt Småbådsklub, der for nylig offentliggjorde en spørgeskema-undersøgelse, hvor 70 lystfiskere samstemmende konkluderede, at fiskebestanden i Agersø Sund og Storebælt er gået stærkt tilbage i løbet af de seneste seks år. Det skete også, uden at klubben lod ansvars-pilen pege mod RGS.

- De forurener det, de må. Ikke mere, og jeg tror, det er det samme i hele landet. Der er stort set ikke et et kystnært område, der overholder EU-kravene, siger Per Christensen.

Hvis fiskeflugten ikke har noget med RGS at gøre, kan det ifølge Per Christensen måske være klimaforandringerne, der spiller ind, ligesom han ikke udelukker, at forurening fra tidligere virksomheder i området kan være en årsag.

- Teoretisk ja. Der kan ligge efterladenskaber, som ikke er kendte. Vi har ingen forklaring, siger Per Christensen.

