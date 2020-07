Sporarbejde ramte også Tølløsebanen

En ting der dog godt kan have spillet ind er, at der i weekenden blev arbejdet med at hamre en masse pæle ned til det fundament, som skal bære en del af den kommende bro over sporet.

- Vi fik lov til at bruge sporet til at køre materialer frem til stedet, men det ville dog have været muligt at afpasse det med, at toget kunne køre til perron. Men jeg ved, at der også blev lukket af for planlagt veterantogskørsel fra Høng, fortæller Torben Hjelm.