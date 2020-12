Se billedserie Flialchef for Sydbank i Slagelse John Madsen (tv) var tydligt imponeret , da formand for Korsør Miniby Søren Vincentz Nielsen forklarade han om byggeriet. Foto: Helge Wedel

Sponsorbygget i miniformat

En ugedag ligesom i dag lørdag den 12.juni 1937 kunne læses i Korsør Avis, at Clasens røgeri Fiskergade 17-19 kunne fejre 75 års jubilæum.

Slagelse - 19. december 2020 kl. 08:33 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Såvel huset som det bagved liggende røgeri er nu sikret en plads i Korsør Miniby, hvor bygningerne sammen med en halv snes andre nybyggede huse bliver sat ud ved Flådestation Korsør, så snart coronaen slipper sit tag i Danmark. Det oplyser formand for Korsør Miniby Søren Vincentz Nielsen.

Han blev tilbage i sommer kontaktet af den ældste af sønnerne fra Fiskergade 19, hvor moderen Mitzi Jacobsen, der er en del af den gamle familie Clasen, stadig er bosiddende. Sønnen spurgte, om ikke Korsør Miniby ville bygge en kopi af de historiske bygninger inklusiv røgeriet.

Det gav anledning til at søge Trelleborgfonden om et sponsorat for udgiften til byggeriet på i alt 33.500 kroner.

I går fredag var filialchef for Sydbank i Slagelse John Madsen forbi minibyens værksted på Lilleøvej for at se resultatet af sponsoratet. Bankchefen var tydelig imponeret over byggeriet med de mange fine detaljer inklusiv skilt med teksten »røget sild« i vinduet.

- Det er bare skønt at komme rundt som en anden julemand og dele penge ud til foreninger og frivillige, der gør noget for andre, for sammenholdet og for fællesskabet, siger John Madsen. Trelleborgfonden uddeler årligt op mod et par millioner kroner, og ifølge John Madsen er ansøgninger velkomne.

Hænder mangler Til næste år kan Korsør Miniby fejrer 20 års jubilæum, men den lille forening mærker en stor nedgang af medlemmer, der træder af på grund af alder.

- Jeg vil gerne opfordre alle uanset køn og alder til at henvende sig til os, hvis man har lyst til at hjælpe med alle de forskellige opgaver, der skal løses for at bygge historiske minihuse, siger Søren Vincentz Nielsen. Han understreger, at alle kan deltage uanset uddannelse og fag. Han kan kontaktes på tlf.: 2834 0859.