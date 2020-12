Se billedserie Seniorforsker Jakob Strand, her ombord på ekspeditionsskibet Galathea for år tilbage, fastholder sine konklusioner omkring væsentlig belastning af vandmiljøet i Agersø Sund trods indvendiger fra kommune og RGS Nordic.

Spørgsmål til miljøminister om forurenende virksomhed

Venstres miljøordfører Jacob Jensen efterlyser mulighed for at gribe ind og stille krav tidligere ved ny viden i forbindelse med RGS Nordic-sag. Forsker bag undersøgelse siger, at han stadig er overrrasket over, at der forvaltes efter gammel mljøgodkendelse, men han tager ikke stilling til, om det er lovligt eller ej.

Slagelse - 01. december 2020 kl. 07:36 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Det lyder umiddelbart mærkeligt, at der ikke hurtigere er muligheder for at gribe ind og stille krav i miljøgodkendelser, hvis der kommer ny viden omkring, hvor skadelige stoffer er for miljøet. Det mener Venstres miljøordfører Jacob Jensen. Han reagerer på sagen fra Stigsnæs, hvor en rapport fra Aarhus Universitet konkluderer, at udledningen af en række stoffer med spildevand fra RGS Nordic er en væsentlig belastning af vandmiljøet i Agersø Sund.

