De enkelte institutioner, som her Antvorskovhallen, får mere indflydelse og råderet over servicemedarbejdere. Dog skal Ejendomsservice stadig stå for selve vedligeholdelsen af institutionernes såkaldte klimaskærm, altså tag og vægge. Foto: Kim Brandt

Splittet byråd vedtog ny retning for ejendomsservice

Slagelse - 26. november 2019 kl. 05:31 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden vedtagelsen for fem år siden har det været diskuteret, om centralisering af kommunens ejendomsservice var en god idé. Uden at er er sket de store ændringer.

Det bliver dog tilfældet nu. På byrådsmødet mandag vedtog det snævre flertal bag borgmester John Dyrby Paulsen (S) nemlig en ny retning, der giver større ledelsesrum til de enkelte institutioner, som selv får mulighed for at have medarbejdere. I modsætning til i dag, hvor det hele er centraliseret i ejendomsservice.

Dog skal det stadig være sådan, at Ejendomsservice stadig skal have ansvaret for klimaskærm (altså selve bygningens »skal«) og en vejledende rolle med at sikre overholdelse af lov og regler.

- En af de vigtigste beslutninger vi har truffet i år. Det i hvert fald en »skalp«, jeg er meget tilfreds med, og som har lange rødder ned i det gamle byråd, var meldingen efter afgørelsen fra Villum Christensen (LA).

Beslutningen blev stemt igennem af flertallet på 16 bag borgmester John Dyrby Paulsen (S), bestående af S, LA, SF og Enhedslisten.

Et ændringsforslag fra Venstre fik kun støtte fra V, O og B, i alt 15 stemmer. Troels Brandt (B) undlod at stemme, da flertallets forslag kom til afstemning.

Det byrådet vedtog var et forslag, som i erhvervs- og teknikudvalget havde fået støtte fra formand Villum Christensen (LA), Flemming Erichsen (S) og Anne Bjergvang (S).

De ønskede en implementering af den nye servicemodel kaldet ABC.

Den betyder, at virksomhederne ikke alene får mulighed for øget indflydelse og råderet over medarbejdere fra Ejendomsservice, men også får overdraget medarbejderen og pengene. Dog undtaget klimaskærm som nævnt ovenfor.

- Ejendomsservice går i dialog med institutionerne straks (i indeværende år, jf. budgetaftalen) og forelægger en status for udvalget i begyndelsen af 2020. Der lægges vægt på, at institutionerne får så attraktivt et tilbud som muligt, hvorved de får en reel valgfrihed, og at der skabes rum for forskellige former for samarbejde institutionerne imellem, hedder det i beslutningen.

Anders Koefoed (V) havde ønsket sagen løftet til byrådet. Han stillede med baggrund i sagsfremstillingen flere spørgsmål omkring økonomi, hvor mange der skulle afskediges og manglende høring.

Villum Christensen sagde, at det handlede om arbejdsglæde hos de ansatte, og han sammenlignede det nuværende system med planøkonomi.

- Økonomien er den samme som hidtil, og høring er ikke nødvendig, da der er tale om en frivillig ordning, sagde han til Anders Koefoed.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) erklærede, at der var garanti for, at ændringerne ikke ville betyde, at nogle af de ansatte blev fyret. En garanti han ikke lagde skjul på var blevet til via en sms-korrespondence med Enhedslistens Thomas Clausen.