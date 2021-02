Den nye toiletbygning rager næsten en meter højere op i landskabet end den gamle, og også det har fået naboerne til at klage. Foto: Arne Svendsen

Splinternye toiletter klar til badende: Nu klager naboer over højden

Naboer til den nye toiletbygning ved Stillinge Strand klager over, at ny toiletbygning er bygget højere end lovet. Udvalg skal se på sagen i dag, mandag.

Ved Stillinge Strand er der i 2020 lavet en række forandringer for at løfte området til glæde for de mange besøgende. Blandt andet med en ny toiletbygning, der er gjort mere lys, tryg og indbydende.

For at få flere toiletter i bygningen er nogle af rummene gjort relativt smalle, hvilket er kompenseret ved at gøre dem lidt højere samt tilføre dagslys.