Artiklen: Spliden fortsætter i et splittet parti: Flere nærer mistillid til hinanden

Spliden fortsætter i et splittet parti: Flere nærer mistillid til hinanden

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, har tilsyneladende masser at se til på landsbasis, hvor partiet stormer frem.

Det kunne dog være, at hun skulle skænke de lokale tilstande et blik. Specielt i Slagelse.

Her fortsætter den interne splid i partiets lokalafdeling, og en ny ordinær generalforsamling samt opstillingsmøde, der finder sted den 31. marts, bliver formentlig ingen undtagelse, hvad angår høje bølger.

Når man kigger i den dagsorden for mødet, som Sjællandske er kommet i besiddelse af, springer det blandt andet i øjnene, at et medlen ønsker en drøftelse af eksklusionen af en tidligere formand, som ellers blev valgt til posten i starten af februar.