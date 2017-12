Bente Nørregaard (yderst th.) fra Slagelse Kommune sammen med den nye, frivillige arbejdsgruppe.Privatfoto

Spisevenner søges: Giv ældre en særlig julegave

Slagelse - 10. december 2017 kl. 08:05 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag får det første spisevennepar mad fra Slagelse Kommune, som de sammen kan nyde over en hyggelig snak ved middagsbordet. Slagelse Kommune har tidligere søgt frivillige til at hjælpe med at koordinere indsatsen for, at ældre kan få en spise-ven, så måltidet føles knap så ensomt - en ordning, der skal sikre, at især småtspisende ældre får spist mere og derved bliver sundere. Nu er den frivillige arbejdsgruppe klar, og derfor søger Slagelse Kommune nu ældre, som ønsker at få en spiseven og frivillige, som ønsker at være spisevenner.

- Vi har været heldige at få fem søde frivillige, som vil hjælpe med at koordinere at ældre og frivillige spisevenner kobles sammen og mødes over et måltid mad. Formålet med ordningen er at hygge sig sammen om maden, for de fleste synes, det er rart at få besøg og at have en at spise sammen med. Så nu hører vi meget gerne fra ældre borgere, der gerne vil have besøg af en spiseven, ligesom vi også gerne hører fra frivillige, der har lyst til at tage ud og besøge en ældre. I arbejdsgruppen håber vi, at vi kan nå at give flere ældre i kommunen en dejlig julegave i form af en spiseven, som kan starte op i begyndelsen af det nye år, siger kommunens idrætskonsulent Bente Nørregaard, der arbejder tæt sammen med den nye, frivillige gruppe.

Du kan blive spiseven i foreningen Spisevenner i Slagelse Kommune, hvis du er over 18 år og har en ren straffeattest, har overskud i hverdagen til at knytte et nyt venskab, kan tilbyde at være spiseven én gang om ugen i minimum en time, hvis du accepterer, at du som frivillig spiseven har tavshedspligt, og hvis du accepterer at gå med et personligt ID-kort ved dine besøg.

Du kan få en spiseven hvis er enlig ældre i egen bolig, selv kan åbne døren for din spiseven, selv kan spise, men er småtspisende, og hvis du er visiteret til kommunal madordning igennem Madservice Hashøj eller Det Danske Madhus.

Hvis du vil have en spiseven eller ønsker selv at blive spiseven, så kontakt Bente Nørgaard fra Slagelse Kommune på telefon 2258 2706 eller via mail til benwn@slagelse.dk.