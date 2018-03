Gerda Jensen og Fruzsina Kovacs mødes en gang om ugen. De falder lidt uden for spisevenne-projektets målgruppe, men de har stor glæde af hinanden. Foto: Per Vagnsø

Spisevenner snakker sig mætte

- Jeg er så glad for, at sådan en ung pige vil komme og snakke med mig. Vi faldt hurtigt i snak, siger Gerda.

Fruzsina har været i Danmark i fire år. Hun har læst erhvervsøkonomi og it på engelsk på Syddansk Universitet i Slagelse, haft forskellige fritidsjob og satser nu på at bygge en kandidat-uddannelse ovenpå.

- Der er ikke så mange uddannelser på engelsk i Ungarn, forklarer Fruzsina og fortæller, at det var via en veninde, der er aktiv i den lokale afdeling af Ungdommens Røde Kors, at hun blev opmærksom på spisevenne-ordningen.

Egentlig er det jo det at spise sammen, der er udgangspunkt for projektet, fordi samværet om et måltid kan få småtspisende ældre mennesker til at spise lidt mere, men projektet retter også op på den ensomhed, mange ældre føler, og for Gerda og Fruzsina er det snakken, der er i højsædet.