Der burde ikke være så meget at tage fejl af, hvis man skal af med affald i lystanlægget. Foto: Slagelse Kommune

Spisesteder med i skralde-kamp

Slagelse - 01. juni 2021 kl. 19:08 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

10 take away-leverandører i Slagelse har sagt ja til at være med, når Slagelse Kommune er såkaldt pilotkommune i en undersøgelse, som Miljøstyrelsen har sat i gang. Formålet er at finde ud af, hvordan man kan få folk til at lade være med at kaste affald fra sig på gader og stræder i byerne.

- Vi får mange henvendelser om henkastet affald, og det er noget, som vi bruger meget tid på. Tid som vi sagtens kunne bruge på andre ting, hvis folk bare ville smide affaldet i affaldsspanden. Hvis alle tager et ansvar for at bortskaffe affald på ordentlig vis, vil vi få nogle renere, pænere og tryggere omgivelser, siger driftsplanlægger i kommunen, Thomas Eglin.

Som et led i forsøget er Slagelse Lystanlæg udpeget som forsøgsområde. Derfor er der nu kommet ny kampagnefolie på skraldespande og bænke i anlægget med ordlyden »Tak for ingenting« sammen med en tegning af et par store øjne, som kigger på én.

Ram skraldespanden

Samme budskab vil take away-kunder få, når de pakker deres mad ud. De 10 leverandører af nem mad vil som led i forsøget sætte klistermærker på deres indpakningspapir i et håb om at få flere til at ramme skraldespanden.

Slagelse Kommune er en af 10 kommuner, som deltager i Miljøstyrelsens pilotprojekt. Men det er kun Slagelse og Horsens, som aktivt forsøger at gøre noget i denne omgang. De resterende otte kommuner er kontrolkommuner. Meningen er, at forsøget skal gentages næste år, hvor der skal sættes ind i alle kommunerne.