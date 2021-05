Gunver Olsson (th.) er én af i alt fem nye partnere, der skal være med til at drive spilcaféen Sporhunden i Slagelse. Til daglig arbejder hun også som børnebibliotekar for Slagelse Bibliotek og Borgerservice, og for hende er det derfor nærliggende at tænke i spil og leg, som hun skal i det nye partnerskab. Ifølge Michelle Baltzer (tv.) bidrager alle i den nye ejerkreds på den måde med noget til spilcaféen. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Spilcafé genåbner med nye ejere og idéer: Klar med single-aftener Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spilcafé genåbner med nye ejere og idéer: Klar med single-aftener

I dag, torsdag, genåbner spilcaféen Sporhunden med ny og udvidet ejerkreds. Derudover er flere nye tiltag på tegnebrættet. Blandt andet single-aftener.

Slagelse - 06. maj 2021 kl. 15:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Når spilcaféen Sporhunden i Det Gamle Posthus på Sdr. Stationsvej i Slagelse genåbner i dag, torsdag den 6. maj, er terningerne for alvor blevet rystet.

Under seneste nedlukning er den ene ejer, Birgitte Rask Jespersen, nemlig trådt ud af samarbejdet med Michelle Baltzer .Og ind er trådt intet mindre end fem ny partnere, der skal være med til at udvikle og drive spilcaféen.

Planen er derfor nu blandt andet, at der skal være flere og længere åbningstider.

- Vi har fra starten af syntes, at vi manglede lidt ekstra kræfter, så fremover vil vi være seks i alt til at køre stedet, så vi kan sparke det ordentligt i gang, når vi nu genåbner, forklarer Michelle Baltzer og uddyber:

- Det betyder, at vi kan holde lidt ekstra åbent. Og det betyder, at vi får tid til flere arrangementer. Vi har rigtig mange ting på tegnebrættet. Så det bliver fedt.

Mulighed for medlemsskab Derudover vil der på sigt blive mulighed for at købe et medlemsskab til spilcaféen, fortæller Michelle Baltzer. Artiklen fortsætter efter billederne...

Når spilcaféen Sporhunden i Slagelse genåbner i dag, torsdag den 6. maj, sker det med intet mindre end fem nye partnere. Michelle Baltzer (th.) har måttet sige farvel til Birgitte Rask Jespersen, som hun startede caféen med. Nu driver hun stedet videre sammen med Lars Trans (tv.), Lars Bo Jensen, Claus Hedensted, Jens Toft og Gunver Olsson. Foto: Fleur Sativa

Den nye ejerkreds skal være med til at udvikle spilcaféen. Og allerede nu er quiz-nights, fællesspisninger og single-aftener på tegnebrættet, lyder det. Foto: Fleur Sativa

Medlemsskabet vil give adgang til at spille frit og deltage i særlige arrangementer forbeholdt medlemmer.

Lige nu koster det 40 kroner per person at få dagsadgang til Sporhundens mange spil, mens børn under 12 år kan være med gratis. Enkelte spil kan dog spilles gratis af alle aldre.

"Man må også meget gerne komme her helt uden at spille, hvis man ikke har lyst til det. Og det koster ikke noget."

- Michelle Baltzer, ejer, Sporhunden - Michelle Baltzer, ejer, Sporhunden - Men man må også meget gerne komme her helt uden at spille, hvis man ikke har lyst til det. Og det koster ikke noget, siger Michelle Baltzer, hvis ambition med Sporhunden fra start har været at skabe et »hyggeligt« og »hjemligt« miljø.

Derfor er spilcaféen blandt andet indrettet med bløde lænestole og sofaborde, der primært er fundet i genbrugsbutikker. Og selv om der er flere ting under opsejling, når caféen genåbner, er dét en af de ting, der forbliver, som det altid har været.

Single-aftener - Selve grundidéen om, at det skal være tilgængeligt for alle og have den her lidt sommerhus-agtige stemning med hjemlig hygge, den bliver der ikke pillet ved. Det er det, vi bygger på, så det må man ikke røre ved, siger Michelle Baltzer og peger på, at muligheden for medlemsskaber altså ikke vil ekskludere »ikke-medlemmer« fra fællesskabet. Artiklen fortsætter efter billederne...

Kundegrundlaget, idéen og lokationen er klar, siger Michelle Baltzer. Nu skal vi Sporhunden bare i gang igen efter nedlukningen, fastslår hun. Foto: Fleur Sativa

I spilcaféen Sporhunden koster det 40 kroner per person at få dagsadgang til de mange spil i forskellige sværhedsgrader. Børn under 12 år kan være med gratis, og enkelte spil kan spilles gratis af alle aldre. Foto: Fleur Sativa

- Der vil komme mange arrangementer den næste tid, som alle, der har lyst, kan deltage i. En af de ting, vi har fundet ud af, det er, at efterspørgslen på single-aftener er kæmpestor. Så det er helt sikkert noget, vi kommer til at gøre os i, afslører ejeren af Sporhunden blandt andet.

Derudover nævner Michelle Baltzer både quiz-nights, fællesspisninger og klippekort, der skal give adgang til rabatter. Det er alle ting, der også er i støbeskeen, når spilcaféen åbner.

"Vi har det hele. Nu skal vi bare ordentligt i gang igen her efter corona"

- Michelle Baltzer, ejer, Sporhunden - Michelle Baltzer, ejer, Sporhunden - Folk har spurgt meget ind til, hvornår vi åbner. Så jeg føler, vi har kundegrundlaget, idéen og lokationen. Vi har det hele. Nu skal vi bare ordentligt i gang igen her efter corona, fastslår Michelle Baltzer, der beskriver Sporhunden som »sin baby«.

- Spilcaféen var min idé fra start. Men nu er vi endnu flere til at få de gode idéer, og vi har flere kompetencer i spil. Så alle bidrager og byder ind med noget foruden deres brætspil-viden, fortæller Michelle Baltzer.