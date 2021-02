Spil banko hjemme fra din sofa

Se billedserie Klaus Pedersen, OP VVS, Morten Holm, SuperBrugsen, Lars Kristiansen, Aage Langkjær og Martin Mortensen, EDC Mæglerne, vil i fællesskab støtte op om byens detailhandel ved et online bankospil den 2. marts, hvor det er dem selv, der kommer til at tjekke pladerne for de rigtige tal, når der er banko.Privatfoto

Tirsdag den 2. marts skal der sættes kryds i kalenderen, hvis man er til bankospil. Forsamlingsforbuddet er ganske vist ikke ophævet endnu - alligevel forventes der op til 1.000 deltagere.

Slagelse - 12. februar 2021

Under normale omstændigheder handler det om at råbe højt, når man har enten en række eller hele pladen fuld i banko. Men lige meget hvor højt man råber, skal man ikke forvente at blive hørt tirsdag den 2. marts, når der er linet op til bankospil for planlagt 1.000 mennesker i Skælskør.

Eventuelle gevinster skal nu nok blive sikret de heldige spillere alligevel, hvis blot de via Facebook gør opmærksom på deres held og de rigtige numre på deres respektive bankoplader.

Følg med online Med andre ord kommer bankospillet til at foregå online via SuperBrugens Facebook-side, så i stedet for at sidde i samlet flok, er der lagt op til at spille med hjemme fra sofaen, eller hvor der nu er plads til både plader, brikker og overblik.

Idéen om et online bankospil kommer fra Morten Holm, der er uddeler i SuperBrugsen i Skælskør. Han har modsat mange andre detailhandlere i byen ikke været nødt til at holde lukket i en tid med corona - men han sympatiserer med dem, der har.

Vigtig opbakning - Vi bliver nødt til at gøre et eller andet for at holde liv i byens butikker, så det er egentlig bare en idé, som jeg har fået, der skal være med til at bakke op om byens mange butikker, restauratører, frisører og behandlere, siger Morten Holm.

Siden han i samarbejde med Pia Kimer, formand i Skælskør Erhvervsforening, fik idéen om et bankospil til gavn for byen, har han fået et par andre bysbørn med på tanken.

Det gælder A/S Aage Langkjær, EDC Mæglerne og OP VSS, hvor henholdsvis Lars Kristiansen, Martin Mortensen og Klaus Pedersen alle har sagt ja til i fællesskab at købe de mange gavekort, som vil blive udloddet i forbindelse med det planlagte bankospil.

- Der vil være præmier for i omegnen af 40.000 kroner svarende til cirka 200 gavekort fra i alt 50 butikker, restauratører, frisører og behandlere, fortæller Morten Holm, der sammen med de tre øvrige arrangører af bankospillet selv sponsorerer de mange gavekort.

Tanken er i første omgang at støtte hver enkelt butik, restauratør, frisør eller behandler ved køb af selve gavekortet, dernæst at gøre opmærksom på butikkernes eksistens ved bankospillet og sidst men ikke mindst at håbe på, at gavekortet giver anledning til et større køb, når pengene skal bruges af de glade vindere.

- Det kan godt være, at vi selv ikke er ramt af selve nedlukningen, men vi er også afhængige af, at der er liv i byen i fremtiden, siger Morten Holm, der håber, at der vil være lokal opbakning til bankospillet og ikke mindst tankerne bag.

For at deltage i bankospillet kræver det, at man skal en tur forbi SuperBrugsen for at få sit gratis ark med plader. Der er kun ét ark per person.

Pladerne kan hentes i SuperBrugsen fra på onsdag den 17. februar i følge Morten Holm, der opfordrer alle til allerede nu at holde øje med de fire arrangørers respektive Facebook-sider, hvor man løbende vil kunne blive orienteret om planlægning samt afvikling af bankospillet, der forhåbentlig i overført betydning vil give banko til alle.

Bankospillet begynder klokken 20 tirsdag den 2. marts på SuperBrugsens Facebook-side, hvor Ebbe Jacobsen vil være rutineret opråber.