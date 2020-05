To kunstnere på vej til Slagelse. Marion Ruthardt skal dekorere centrets hjerte, Atriumtorvet, mens Gregor Wosik formentlig skal i gang ved rådhuset. Her en rå skitse til centret.

Send til din ven. X Artiklen: Spektakulær gadekunst rykker ind i centret: Rådhus også i spil som lærred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spektakulær gadekunst rykker ind i centret: Rådhus også i spil som lærred

Slagelse - 15. maj 2020 kl. 12:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun fantasien sætter grænser, når den efterhånden så traditionsrige, internationale street-art- festival finder sted i Brande i Jylland.

3D-kunsten her vækker både nysgerrige blikke og opmærksomhed, såvel som det sker i den tyske by Wilhelmshaven, hvor inspirationen er fundet.

Slagelse skal nu også være med på et lignende tiltag, mener borgmester John Dyrby Paulsen (S), der dog til at starte med ønsker gadekunsten ind i bybilledet uden en større festival som motor.

Mere nøjagtigt i form af et maleri ved rådhuset, som den tysk-polske kunstner Gregor Wosik skal stå for.

- De laver nogle helt fantastiske malerier. Det et saftsuseme flot, lyder det fra borgmesteren.

På mandagens økonomiudvalgsmøde skal politikere derfor drøfte, hvorvidt der skal kastes 35.000 kroner efter et stort, midlertidigt maleri - formentlig på gavlen af rådhuset.

Pengene rækker til arbejdsløn og overnatning og vil være givet godt ud, mener John Dyrby Paulsen. Dels er kunstneren i forvejen i landet i midten af juni, hvor maleriet skal se dagens lys, fordi også han deltager i festivalen vestpå. Dels er der et lignende tiltag i gang på det tidspunkt i Vestsjællandscentret.

Meningen var op til festugen Her har marketingchef Jane Dahl inviteret Wosiks tyske kunstnerkollega Marion Ruthardt på besøg med henblik på et stort 3D-maleri på Atriumtorvet.

Og egentlig er det herfra, borgmesteren har fået inspirationen, idet det vil give mening at gøre mere ud af gadekunsten i bybilledet, når nu én kunstner i forvejen er i gang - og fordi de efterfølgende, i uge 26, drager mod Jylland, hvor festivalen finder sted i Brande.

- Idéen var at gøre det før festugen, der jo nu er aflyst, men vi fastholder idéen, lyder det i den forbindelse fra John Dyrby Paulsen.

Meningen var nemlig at få malet som en optakt til Slagelse Festuge. At der ikke bliver nogen større festivitas i år, betyder dog ikke, at man ikke skal satse på kunsten. Endda vil man se på muligheder for at lancere en lignende street-art-festival her i kommunen på sigt.

- Opmærksomheden og nysgerrigheden er det, som man netop ønsker at opnå for at trække gæster til og give flere lyst til at besøge byen, lyder vurderingen fra forvaltningen.

Corona-betænkeligheder Det vil sige, at kunstnerne ifølge den nuværende plan, og hvis pengene bevilges til rådhus-kunsten, skal ankomme søndag 14. juni, arbejde i hele uge 25 og derefter rejse videre vestpå.

På grund af coronakrisen er det imidlertid fortsat usikkert, om et street-art-event kan gennemføres i juni. Ikke mindst er det betinget af, at grænserne vil være åbne for indrejse på det tidspunkt, lyder det.