Spejderhytte har skimmelsvamp

FDF-spejderne søgte om 375.000 kr., men kulturudvalget nikkede kun ja til 75.000 kr. mod at spejderne selv finder resten af pengene.

FDF Korsør er ejer af Skovhytten fra 1958 på Skovåsen med Korsør Lystskov som nærmeste nabo. Gennem de senere år er brugt mange kræfter på at tætne taget og sørge for affugtning, men indsatsen har været forgæves, da der nu er konstateret skimmelsvamp, så taget skal udskiftes.

Nye toiletter

Spejderne har besluttet også at istandsætte med nye toiletter, varmepumpe, vinduer og døre. Samlet er budgettet på 1.155.000 kr. Spejderne forventer, at ca. 60 procent finansieres via fonde.