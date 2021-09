Omkring 150 børn og unge benytter sig af huset på Skovvejen 83, mens der er tilknyttet 30 spejderledere. Foto: Kristian Poulsen

Spejdere uden varme: - Kommune fokuserer kun på prestigeprojekter

I lyset af det netop indgåede budgetforlig står 180 spejdere og føler sig overset. De kigger lige nu ind i en fremtid, hvor der ikke kommer til at være varme i deres spejderhus. De indgår nemlig ikke i budgettet for 2022.

Slagelse - 24. september 2021

Spejderhuset på Skovvejen 83 i Slagelse blev opført med velvillighed og en masse frivillige kræfter i 1965, og har stået der lige siden.

Med huset fulgte oprindeligt et oliefyr, som efter 30 år blev skiftet til et gasfyr. En udskiftning på omkring 250.000 kroner, som kommunen endte med at gennemføre efter en længere tovtrækning.

Men for halvandet år siden satte fyret ud - efter 26 år. Nu står de to spejdergrupper Trelleborg Spejderne og 2. Hellig Anders Spejderne, der begge benytter huset, uden varme i nogle af deres lokaler.

- Sidste år blev vi reddet på målstregen af corona, for vi kunne ikke være i huset på grund af kulde og fugt, fortæller Kristian Poulsen, der er gruppeleder for Trelleborg Spejderne.

Men denne gang er der ikke umiddelbart udsigt til, at kommunen hjælper. I går, torsdag, kunne Sjællandske nemlig oplyse, at der var indgået forlig mellem 17 af byrådets medlemmer. Aftalen indebærer blandt andet en udvidelse af svømmehallen til 72 millioner kroner, mens spejdernes ønsker ikke fremgår af budgettet.

Manglende fokus på foreninger Fyret har spejderne ikke været i stand til reparere, da det ikke længere er muligt at få reservedele til det. Derfor begyndte gruppelederen at kigge efter alternative løsninger.

- Vi har fundet ud af, at varmepumper i huset kunne være en god løsning. Men det er desværre også en ret dyr løsning, når vi skal have varmet hele huset op, siger Kristian Poulsen.

Ifølge gruppelederen vil en udskiftning af det gamle gasfyr til nye varmepumper koste mellem 250.000-350.000 kroner. Spejderne søgte derfor i første omgang Idræts- og Fritidspuljen, hvorfra de fik bevilliget 50.000 kroner. Efterfølgende søgte spejderne penge fra næste års budget, der blev indgået i onsdags, i håb om at få det resterende beløb til deres varmepumper. Spejderne føler sig overset og peger på, at ønskerne fra de mindre foreninger er blevet syltet i forhandlingerne, forklarer Kristian Poulsen.

- Der er nogle generelle problemstillinger med anlægsønskerne i år, da det ikke ser ud til at ét eneste af de mindre ønsker fra foreningerne imødekommes. Der fokuseres kun på prestigeprojekter i kommunen, siger han.

Samtidig oplyser formanden for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Andersen (S), til Sjællandske, at spejderne ikke står nævnt i forbindelse med budgettet 2022.

- Jeg er i tirsdags blevet informeret om, at kommunen har valgt at støtte de projekter, hvor der er en stor del af egenfinansiering. Hvilket jog dog ikke helt kan få til at passe, siger gruppelederen til Sjællandske.

Krav på lokaler For Kristian Poulsen er det svært at se, hvorfor kommunen ikke ønsker at hjælpe til med udskiftningen til varmepumper. Ifølge gruppelederen har kommunen nemlig mulighed for at halvere deres årlige udgift i driftsstøtte til spejderhuset, som lige nu ligger på omkring 40.000 kroner.

- Med installationen af varmepumperne vil udgifterne til opvarmning ligge på omkring 20.000 kroner årligt. Det betyder, at kommunen i løbet af 15 år (den forventede levetid for en varmepumpe, red.) vil kunne spare op mod 255.000 kroner, lyder det fra Kristian Poulsen.

På nuværende tidspunkt dækker Slagelse Kommune 85 procent af driftsudgifterne hos spejderne. Det er en del af det lokaletilskud, foreningerne i kommunen kan få i henhold til Folkeoplysningsloven. Dette tilskud dækker i mellemtiden ikke større udskiftninger.

- Vi bruger en masse frivillig tid på vores hus, og så føles det som om, at det er op ad bakke, når vi ikke får hjælp, siger Kristian Poulsen.



Oversigt over spejderhuset temperatur- og fugtighedsmålinger fra september 2021.

Hos spejderne frygter de for den kommende vinter på baggrund af deres fugtighedsmålinger, fortæller gruppelederen.

- Ved en fugtighedsprocent på over 70, er der grobund for skimmelsvamp, og vores målinger viser, at vi er lige på grænsen, siger han.

I henhold til Folkeoplysningsloven skal byrådet stille lokaler til rådighed til godkendte foreninger hjemmehørende i kommunen, såfremt de skulle vælge at søge den hjælp.

Ser positivt på fremtiden Budgetforliget, der blev indgået onsdag mellem 17 af byrådets 31 medlemmer, har ikke spejdernes ønsker med i oversigten. Men Jørgen Andersen oplyser alligevel, at der er grobund for en varmere fremtid i spejderhuset.

- De (spejderne, red.) fremgår ikke af budgettet. Men vi ser positivt på at kunne udbedre nogle af deres skader med midler uden for budgettet, siger formanden til Sjællandske.

Formanden ønsker i mellemtiden ikke at kommentere på, om varmepumperne bliver løsningen.

- Vi skal have kigget tallene og løsningerne ordentligt igennem, afslutter han.