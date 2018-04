Se billedserie Det er den stjålne bil. Privatfoto

Speedskater efterlyser stjålet bil og sportsgear

Slagelse - 27. april 2018 kl. 10:00 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ung speedskater fra Holland, Gerrit Wolters, skulle træne med den lokale OL-helt i speedskating, Victor Thorup, på Amager i mandags. Men hvad der skulle have været en god træning, endte som et mareridt for den unge mand. Han sluttede dagen på Hospitalet med to brækkede ankler. Og onsdag aften har han fået stjålet sin bil, som er en blå Volkswagen stationcar med hollandske nummerplader.

Bilen blev stjålet på Parkvej ved Slagelse Stadion, og der var også en racercykel af navnet Stevens Ventoux Disc og en række sportsting, som den unge hollænder nu savner, blandt andet et pulsur. Bilen har et klistermærke med ordene »Autobedrijf Brokla«.

Victor Thorup hjalp sin hollandske ven med at få transporteret bilen tilbage til Slagelse, og han anmeldte også tyveriet, fordi Gerrit Wolters endte på hospitalet.

- Han er en uheldig mand. To brækkede ankler og en stålet bil. Politiet informerede mig om, at bilen nu vil blive efterlyst, og at der ville blive oprettet et journalnummer, som han kan bruge til forsikringen, såfremt den ikke dukker op igen, siger Victor Thorup til Sjællandske og fortæller, at Gerrit Wolters er ved godt mod trods omstændighederne - og han besøger ham dagligt.

Vagtchef Bo Petersen bekræfter, at de har fået en anmeldelse af et biltyveri onsdag af en blå Volkswagen, og de vil holde udkig, når de kører rundt for at se, om de træffer den.