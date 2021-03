Se billedserie Skure er der fortsat mange af i idylliske Korsør Fiskerihavn. Et af dem blev næsten fotograferet i stykker, da kinesere fik fortalt, at det var bag dette, at H.C. Andersen knælede og bad, da han i 1819 første gang kom til Sjælland. På sklite på væggen fortælles om eventyrdigterens ankomst til Korsør. Foto: Jens Wollesen

Specielle Korsør med H. C. Andersens første fod på Sjælland

Med Kurt Rehder som guide og leverandør af både fakta og røverhistorier er en gåtur gennem Korsør en afvekslende rejse rig på kunst og oplevelser fra et sted, hvor kongen fik besked om, at det var helt hovedløst at bygge en by

Slagelse - 18. marts 2021 kl. 07:33 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Det blev næsten slidt op af fotograferende kinesere, da jeg fortalte dem, at det var bag dette skur, at H. C. Andersen den 4. september 1819 faldt på knæ og bad Gud hjælpe og ledsage sig, da han for første gang i sit liv betrådte Sjælland. Glimtet i 78-årige Kurt Rehders øjne passer til smilet. Det tidligere byrådsmedlem i Korsør, aktiv på det lokalhistoriske arkiv og ofte brugt som guide på historiske kulturvandringer er ifølge eget udsagn både rig på historiske fakta og røverhistorier.

