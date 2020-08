Speciel historie bringer Mads Langer til Liselund

Normalt optræder han til store koncerter og festivaler, men mandag bliver der mulighed for at møde sangeren Mads Langer i noget mindre rammer i et telt ved Liselund Møde og Kursussted på Slotsalleen 44 i Slagelse.

- Mads Langer spurgte Gunner Lund-Sørensen, hvad han kunne give ham for at stå for vielsen. Hertil svarede Gunner Lund-Sørensen, at det tog han jo normalt ikke noget for, men i dette specielle tilfælde havde han det forslag, at Mads Langer kom til Liselund og medvirkede i et arrangement på en eller anden måde. Hvilket altså sker mandag, fortæller Mogens Hemmingsen, der i øvrigt også kender Mads Langers far Jens, som han har haft som elev i sin tid som forstander på Danebod Højskole på Als.