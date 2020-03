Speciallæge Peter Tingsgaard er i lighed med halvdelen af landets speciallæger parat til at hjælpe til i den ekstraordinære situation. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Speciallæge i corona-beredskab: Jeg står klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Speciallæge i corona-beredskab: Jeg står klar

Slagelse - 24. marts 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er jo en del af det at være læge, at man er parat til at hjælpe, når der er behov for det. Så derfor har jeg selvfølgelig meldt mig.

Det siger Peter Tingsgaard, speciallæge indenfor næse, øre og hals, der er en af de mange speciallæger i landet, der har meldt sig til regionernes beredskab. Lægerne skal være parate til at træde til, hvis det viser sig, at der bliver behov for det.

- Nu er det nok ikke mindst læger, der er specialister i at behandle patienter på intensivafdelingerne, som der vil blive brug for først. Men man kan jo komme i en situation, hvor man også må gøre brug af andre læger, og så er jeg da parat, siger Peter Tingsgaard.

Han oplyser, at omkring halvdelen af landets speciallæger har meldt sig. Det fremgår af hjemmesiden læger.dk, at der også er lavet aftaler om aflønning med mere.

Peter Tingsgaards klinik i Korsgade kører naturligvis i denne tid på noget lavt blus, idet man henholder sig til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om kun at foretage de mest nødvendige behandlinger.

- Mange patienter har da også af sig selv meldt afbud på grund af situationen, siger Peter Tingsgaard.

Han mener dog, at der kan opstå en situation, hvor der skal foretages en afvejning af, om han vil gøre mere gavn ved fortsat at være til stede i sin klinik, frem for at arbejde i beredskabet. En afvejning han går ud fra, at regionen vil foretage.