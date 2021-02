Se billedserie Der er ikke kommet varer på hylderne endnu, men det kommer, inden åbningen den 25. februar. Tanken med de gamle egetræsmøbler er at skabe en tryg og hjemlig atmosfære i butikken. Privatfoto

Specialbutik på vej med fokus på trivsel, tryghed og transformation

Med en god faglig ballast og solide erfaringer på egen hånd med et familieliv indbefattende flere med ADHD/ADD-diagnoser, åbner Kamilla og Lasse Kastberg nu specialbutikken Kastberg Trivsel Tryghed Transformation i Skælskør.

- Hvis du helt selv skal vælge Kamilla, hvad vil du så? Så enkelt var det spørgsmål, der for nylig blev stillet til Kamilla Kastberg. Spørgsmålet blev stillet af hendes mand, Lasse Kastberg, og svaret var for Kamilla Kastberg faktisk ganske ligetil.

- Jeg vil gerne have en butik, hvor jeg kan hjælpe mennesker, der har det svært, gentager Kamilla Kastberg det svar, som hun gav sin mand, og som nu er på nippet til at blive udlevet.

For torsdag den 25. februar åbner Kastberg Trivsel Tryghed Transformation i Algade 33 i Skælskør, og de tre t-ord er vigtige, for i bund og grund er det netop det, som det hele handler om.

Men som så ofte før, begynder historien et helt andet sted.

Langt bekendtskab - Vi har kendt hinanden fra vi var fire og seks år, og om et par år har vi sølvbryllup, fortæller Kamilla Kastberg. Hun er 43 år, hendes mand 45. Som tyveårig blev hun mor for første gang, og seks år efter, bestod familien af både mor, far og fire børn.

- Vi fik fire vidunderlige børn på seks år, og flere af dem er blevet diagnosticeret med ADHD. Det samme er jeg, og der var mange vanskeligheder, da de var små, men det er der ikke mere, fortæller Kamilla Kastberg, hvis børn nu er mellem 17 og 23 år.

Men netop de mange udfordringer med ADHD i familien og et bevidst valg undervejs om at takle udviklingsforstyrrelsen som en ressource og en styrke for alle parter, har gjort det muligt at navigere til fælles bedste for alle.

Alle har talenter - Alle mennesker har nogle talenter, og det handler om at vide, hvad man skal sige ja eller nej tak til, siger Kamilla Kastberg, der kalder sig selv strukturfascist.

- Der er noget, som jeg slet ikke skal beskæftige mig med, og så er jeg skide god andre steder, siger Kamilla Kastberg, der nu sammen med sin mand vil bruge al den erfaring og viden om at leve med ADHD, som de har fået gennem årene, med andre via butikken Kastberg.

Kamilla Kastberg er uddannet lærer, og Lasse Kastberg politibetjent. Men meget er sket, siden de første eksamensbeviser kom i hus for begge parter.

Solid erfaring - Jeg har en pædagogisk diplomuddannelse og er Master i Uddannelse og Læring, fra Roskilde Universitet, og som lærer har jeg arbejdet med både specialundervisning og inklusionsklasser, siger Kamilla Kastberg, der også undervejs har været inklusionsvejleder.

Lasse Kastberg derimod har i flere år arbejdet som SSP-konsulent på Bornholm, hvor familien også har boet, da der var en anden drøm, der skulle udleves på den front. Sidenhen er han blevet uddannet bygningsstruktør. Og i dag arbejder han i virksomheden BB Fiberbeton, hvorimod Kamilla Kastberg netop har forladt et job i receptionen på Comwell Klarskovgaard og Korsør.

Magien i den rigtige kost - Det var da, vi omlagde vores kost, at vi pludselig kunne se magien i, hvad en kostomlægning kan gøre, fortæller Kamilla Kastberg, der efterfølgende oplevede, at børnenes behov for medicin enten forsvandt helt eller kunne sættes ned til det halve.

- Vi begyndte at leve fuldstændig mælkefrit og helt uden sukker og gluten. Dengang var det ikke så populært, som det er nu, og vi har selvfølgelig mødt mennesker, der har rystet på hovedet af os, og selvfølgelig har der været meget besvær undervejs, siger Kamilla Kastberg.

Hun anerkender samtidig det sociale aspekt ved at spise sammen med andre i Danmark, og hun har derfor gjort sig umage for, at hendes børn ikke har skullet skille sig ud fra andre ved for eksempel børnefødselsdage, familiefester og lignende.

- Måltidet er en rigtig stor del af vores sociale kontakt så vi har kæmpet for, at vores børn ikke skal have et asocialt liv, bare fordi vi som familie har valgt at leve på en anden måde, siger Kamilla Kastberg.

Og her vender vi tilbage til Kastberg, der åbner i Algade den 25. februar, for butikken bliver en specialbutik med salg af blandt andet helsekost, sundt slik, vitaminer, mineraler, æteriske olier, magnetterapi og meget andet. I sidste kategori er for eksempel tunge dyner, magnetmadrasser, specialdesignede legehuse, møbler og legetøj.

Ved siden af selve butikken bliver Kastberg også en klinik med mulighed for terapi, massage og workshops - alt sammen med kodeordene trivsel, tryghed og transformation som pejlemærke.

Den positive intention - Det handler for alt i verden om ikke at pege fingre ad hinanden, men i stedet om at huske på, at der bag enhver negativ handling ligger en positiv intention, siger Kamilla Kastberg, der tror på, at alle forældre er verdens bedste forældre for netop deres barn.

- Jeg er da selv kommet til at blæse hovedet af mine børn, for det kan godt være svært at være forældre til børn, der er udfordret, og der skal ikke så meget til, før bægeret flyder over, siger Kamilla Kastberg, der altså nu mest af alt glæder sig til at kunne hjælpe andre, der står i en svær situation, i den kombinerede butik og klinik Kastberg Trivsel Tryghed Transformation.