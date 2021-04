Sparkede rude ind i arrigskab

En 26-årig mand fra Sorø blev onsdag aften sigtet for hærværk efter at have sparket en rude ind i en indgangsdør til en opgang på Byskov Alle i Slagelse.

Politiet blev tilkaldt til stedet klokken 19.50, hvor et vidne havde set den 26-årige gå løs på døren.

På grund af vidneforklaringer fandt politiet kort efter frem til den 26-årige, som erkendte, han havde svært ved at styre sit temperament, der denne gang var gået ud over døren efter et skænderi med ekskæresten.