Spar på vej på Konge-Åsen

Siden er tre et halvt år gået, efter at Meny låste døren efter sig for sidste gang uden at overdrage nøglen videre til andre.

- Vi får et salgsareal på 700 kvadratmeter, og det giver os god mulighed for at præsentere de varer, som vi gerne vil, samtidig med at der bliver god plads i gangene til at bevæge sig rundt, siger Brian Videbæk, der i øjeblikket er på udkig efter både købmand og personale - og gerne lokalt forankret.