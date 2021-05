Spærret: Lastbil brudt i brand på motorvejen

Mandag morgen klokken 5.40 udsendte Sydsjælland og Lolland-Falster en besked på Twitter, at der var udbrudt en brand i en lastbil på Vestmotorvejen ved Slagelse i østlig retning før afkørsel 40a.

Politi og brandvæsen er på vej. Politiet opfordrer at man giver plads til disse køretøjer. Vestmotorvejen i østlig retning er lukket under slukningsarbejde og politiet opfordrer bilisterne at køre fra motorvejen ved afkørsel 40b.