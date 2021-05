Spærret: Brændende lastbil skaber fortsat problemer

En brand i en lastbil på Vestmotorvejen ved Slagelse skaber fortsat problemer for trafikken. Først omkring klokken 14 regner politiet med, motorvejen er helt ryddet.

"Oprydningen på Vestmotorvejen mellem afkørsel 40a og 40b tager desværre længere tid end forventet. Det vurderes nu at vare til omkring kl. 14. Stadig 1 spor farbart. Pt. ca. 1 km kø i østlig retning".

Sådan skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en twitter meddelelse kort efter klokken 12.

Grunden til, at det tager lang tid at få motorvejen ryddet, er, at det træ, som befandt sig på lastbilen, skal fjernes.

Allerede før klokken 06 mandag morgen var lastbilen brudt i brand i det østlige spor.

Klokken 5.40 udsendte Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi den første besked på Twitter, om at der var udbrudt en brand i en lastbil på Vestmotorvejen ved Slagelse i østlig retning før afkørsel 40a.

Politiet opfordrede fra da af bilisterne til at køre fra motorvejen ved afkørsel 40b.

Ingen personer er kommet noget til i forbindelse med branden i lastbilen. Det vides endnu ikke, hvordan branden er opstået.