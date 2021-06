Se billedserie Thomas Nordkvist fra LUP-udvalget under lokalrådet tog første spadestik, og derefter blev spaden svinget af (fra venstre) borgmester John Dyrby Paulsen (S), Elvi Jensen fra Karise Anlæg og BYG, formand for Slagelse Boligselskab Knud Glavind og direktør Torben Brix fra Eurodan Huse. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Spadestik for fremdrift i Boeslunde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spadestik for fremdrift i Boeslunde

Der er allerede pæn efterspørgsel efter 20 boliger på Borgbjergvej i Boeslunde, der ventes klar til oktober 2022.

Slagelse - 23. juni 2021 kl. 10:43 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Der var højt solskin og bobler i glassene på Borgbjergvej i Boeslunde tirsdag.

Her var mange af byens beboere samlet i anledning af, at der blev taget første spadestik til 20 nye boliger fordelt på 10 dobbelthuse.

Bygherre er Slagelse Boligselskab og seskabets formand Knud Glavind kunne i sin tale fortælle om projektets historie, der startede med, at boligselskabet fik en henvendelse fra den såkaldte LUP-gruppe, som arbejder med udvikling af Boeslunde.

- Efter nogle udbytterige møder med både LUP-gruppen og borgmesteren fandt vi ud af, at vi gerne ville lægge billet ind på at bygge 20 nye boliger på det grundstykke, som vi står på, sagde Glavind.

Sådan bliver boliger Til at udføre arbejdet har man efter udbud entreret med to firmaer. Nemlig Karise Anlæg og Byg, der skal stå for kloakker, veje, belægninger og grønne anlæg. Et arbejde der allerede er i gang. Samt Eurodan Huse, der skal bygge husene, der alle bliver på 104 kvadratmeter brutto.

Der bliver tale om huse i gule mursten med sorte tegltage, beliggende på ret store grunde, de største omkring 600 kvadratmeter.

Den forventede husleje er på 7500 kroner for tre-rums og 7700 kroner for fire-rums excl. forbrug, vand og varme.

- Der er allerede mange skrevet op til boligerne, men der er plads til flere, sagde Glavind.

Direktør Arne Juul oplyser, at 10 af boligerne er seniorboliger, otte retter sig mod børnefamilier mens to reserveres til folk fra boligselskabets venteliste.

Grobund for andre Borgmester John Dyrby Paulsen (S) sagde i sin tale, at i Boeslunde sidder man ikke og venter på, at der skal komme nogle bygherrer forbi og bygge.

- Man tager fat om nældens rod og ser på, hvor man kan få fat i nogle folk, der vil bygge. Projektet her er kun blevet til noget, fordi der er nogle aktive folk i Boeslunde. Og projektet her har dannet grobund for projekter i andre mindre byer, sagde Dyrby Paulsen.

I øjeblikket har Slagelse Boligselskab projekter på vej i Slots Bjergby og Dalmose.

Bosætning giver udvikling Første spadestik blev taget af Thomas Nordkvist, der er medlem af LUP, der er et udvalg under lokalrådet, som arbejder med en lokal udviklingsplan.

- Det er fantastisk, at vi nu allerede har 20 nye boliger på vej. Visionen er 30-50 nye boliger til byen, sagde Thomas Nordkvist.

Han slog fast, at bosætning er meget vigtig for byen.

- Dels fordi der helt konkret er efterspørgsel, men især fordi det er utrolig vigtigt for et lokalsamfund som vores, at der kommer nye borgere til byen, så der bliver ved med at være børn til skolerne og institutionerne, medlemmer til foreningerne, folk der handler i butikken og ikke mindst ildsjæle, som kan arbejde på en videre udvikling af byen, sagde Nordkvist, der for år tilbage kæmpede en brav og vellykket kamp for at bevare Boeslunde Skole.