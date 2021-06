Se billedserie Nye bundprøver i Korsør Nor fra svømmehallen ned til giftgrøften skal afdække, hvor langt PFOS-giften har bredt sig. Hertil tages soppeprøver, der er prøver fra uklart vand skabt ved at stampe på bunden. De prøver skal vise, hvor meget PFOS breder sig fra bund til vand.

Soppeprøver skal vise farlighed af PFOS på bunden i Korsør Nor

En mængde bundprøver, vandprøver og soppeprøver er taget fra giftgrøften og op til Korsør Svømmehal. Kommunen har brugt over en million kroner på PFOS-sagen, som også har udløst katastrofeturister i kolonihaveforening. Andre sager må vente grundet PFOS. Flere millionudgifter til at finde nye farlige forureninger fik ja af politikere mandag eftermiddag.

Slagelse - 08. juni 2021 kl. 06:21 Af Helge Wedel

Hvor udbredt og farlig er PFOS-forureningen fra giftgrøften og ud i Korsør Nor?

Det skal en række nye prøver give svar på. Og tidligst da vil Styrelsen for Patientsikkerhed overveje at tillade kommunen at fjerne skilte, der advarer om kontakt med norets vand og bund.

- Vi har udtaget 12 nye bundprøver fra grøften med de store mængder PFOS og op til Korsør Svømmehal for at afdække, hvor meget PFOS har bredt sig ud, siger Jette Jungsberg, leder af kommunens miljøafdeling. Hun tilføjer, at myndighedernes bekymring er rettet mod, hvor meget PFOS, der går videre til vandet fra sandbunden i noret ved høj- og lavvande og ved stigende vandtemperatur.

Soppeprøver Foruden de 12 bundprøver er der taget nye vandprøver, som er suppleret med soppeprøver.

- Jeg ved ikke, om det hedder en soppeprøve, men det er en prøve fra grumset vand, fordi man har stampet i bunden, så materialet er hvirvlet op, siger Jette Jungsberg. Soppeprøverne skal vise, hvor meget PFOS-giften spreder sig fra bunden til vandet, hvis et barn eksempelvis sopper i et område, hvor der findes PFOS.

Over en million kroner Sjællandske har spurgt til, hvad den nu mere end halve år lange PFOS-sag har kostet kommunen, som har delt udgifterne op mellem miljøafdelingen, brandskolen og kommunens entreprenørafdeling.

- Samlet har vi indtil nu brugt 1.125.000 kroner inklusiv moms, siger Jette Jungsberg med tilføjelsen, at flere regninger venter for nye prøver og til arbejde og rapport fra konsulent-virksomheden NIRAS.

Samlet løber PFOS-sagen op i langt større beløb, fordi også regionen bruger mange ressourcer på at undersøge og følge de knap 200 mennesker, der har spist det PFOS-forgiftede kalvekød. Hertil er der arbejdet i Fødevarestyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen.

Andre sager udskydes PFOS-sagens store omfang og kompleksitet betyder, at kommunens miljøafdeling må nedprioritere andre sager.

- Inklusiv mig selv har vi det seneste halve år været fire personer ud af miljøafdelingens i alt 23 medarbejdere, der har brugt op mod halvdelen af vores tid på PFOS-sagen, så det er klart, at der er andre sager, vi har været nødt til at nedprioritere eller udskyde, siger Jette Jungsberg. Hun noterer, at sådan er det nødvendigvis, når nye akutte forureningssager opstår.

Katastrofeturister Også i kolonihaverne ved brandskolen er der resultater af nye jordprøver på vej. Forhåbentlig kan de vise, at rådet om at bruge handsker i haverne kan annulleres.

Ved de første prøver var især en have meget PFOS-forurenet, men efterfølgende blev der næsten ingen PFOS målt i haven. NIRAS har afvist, at prøver kan være forvekslet, men ifølge Sjællandskes oplysninger er forklaringen, at den pågældende haveejer har brugt havefræser mellem de to jordprøver. Den store fokus på den mulige alvorlige giftforurening af kolonihaverne har også trukket katastrofeturister til.

- Jeg har haft flere eksempler på besøgende, der er kommet her i haverne udelukkende for at se og høre mere om forureningssagen, som de fleste tror, er meget værre, end den er. De har virket som en slags katastrofeturister siger Stig Theede, der er formand for Haveforeningen Rundingen. Han glæder sig samtidig over, at efterspørgslen på haver fortsat er stor. Aktuelt er der ingen ledige haver.

Rejer og skrubber Nyfangede rejer og skrubber fra noret er sendt til analyse for indhold af PFOS, oplyser Fødevarestyrelsen.

Angiveligt er ingen friske ål sendt til prøve.

Nye forureninger? På initiativ af Anne Bjergvang (S) som reaktion på PFOS-sagen vedtog byrådet tilbage i april, at »Slagelse Kommune aktivt iværksætter undersøgelser for miljøfarlige stoffer i grøfter o.lign., som ligger i umiddelbart tilknytning til industrier med henblik på at kortlægge mulige forureninger, som ikke tidligere er registrerede og samtidig stoppe evt. uregistrerede udledninger af miljøfarlige stoffer«.

Sent mandag eftermiddag behandlede politikerne i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget et forslag om at igangsætte arbejdet. Opsporing af mulige nye forureninger udløser millionudgifter, der ikke er sat af i budgettet.

Største model valgt Politikerne kunne vælge mellem tre modeller med et halvt års prøvetagninger fra udvalgte renseanlæg, regnvandsbassiner og udløb fra industriområder.

Model 1 til 600.000 kroner, model 2 til 1.400.000 kroner og model 3 til en pris af 3.200.000 kroner. Findes der forureninger vil der komme flere udgifter.

Formand for udvalget Jørgen Grüner (SF) oplyser mandag eftermiddag til Sjællandske, at et enigt udvalg valgte model 3.

- Vi besluttede os for model tre, da vi ikke synes, at vi bare kunne nøjes med blot at vælge nogle områder. Efterfølgende kan prøveresultaterne så vise, at der er områder, som vi ikke behøver at have fokus på, siger Jørgen Grüner.

Han regner ikke med, at der bliver svært at få pengene sat af i budgettet, da det er et enigt byråd, der har bedt om at sætte arbejdet med opsporing af nyt forureninger i gang.

16 renseanlæg tjekkes Den valgte model omfatter prøver fra alle 16 rensanlæg, de tre store regnvandsbassiner Skovsø, Lagunen og Stop-39 samt 20 regnvandsudløb i forbindelse med eller med direkte udledninger fra industriområder. I en periode på et halvt år udtages tre prøver hvert sted.

Jørgen Grûner regner ikke med, at arbejdet går i gang før til næste år.